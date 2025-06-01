Трамп знав про операцію "Павутина" чи ні? У ЗМІ США озвучили суперечливу інформацію

$41.530.00
46.800.00
ukenru
Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня
Ексклюзив
14:33 • 14125 перегляди

Тиждень для комунікацій та навчання: астропрогноз на 2-8 червня

13:29 • 34840 перегляди

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після загибелі 12 бійців

12:56 • 52393 перегляди

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф

Ексклюзив
1 червня, 11:01 • 33439 перегляди

У Сухопутних військах підтвердили: ворог вдарив по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині

1 червня, 04:00 • 93582 перегляди

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

31 травня, 16:00 • 117755 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 13:12 • 108755 перегляди

В ОП пояснили, чому рф не показує свій меморандум про припинення вогню

31 травня, 12:42 • 105798 перегляди

Літо прийде в Україну з дощами та спекою під 30°

Ексклюзив
31 травня, 06:00 • 105612 перегляди

Спричиняє щонайменше 16 різних типів раку: терапевтка про шкоду куріння

30 травня, 16:58 • 126000 перегляди

Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
1.8м/с
42%
750мм
Популярнi новини

На Львівщині жінка намагалася ввезти з Польщі ліки на понад мільйон гривень

1 червня, 07:07 • 26133 перегляди

ЗСУ просунулись на Запоріжжі, але рф намагається наступати і готується до затяжної війни – ISW

1 червня, 08:28 • 27806 перегляди

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

12:31 • 31324 перегляди

У Запорізькій області вибухнув російський військовий поїзд, який прямував до Криму

14:06 • 7972 перегляди

Племінниця засновника Цирку Кобзов загинула під час виступу в Таїланді

15:06 • 19217 перегляди
Публікації

Ліміти на перекази з картки на картку, проходження ВЛК, збільшення вартості техогляду авто: що чекає українців з 1 червня

1 червня, 04:00 • 93674 перегляди

“Золота” посада під загрозою: Олена Дума вперлася у “крісло” голови АРМА і знову воює через реформу

30 травня, 14:15 • 197048 перегляди

Цінності на смітнику: світ у мінусі на 91 млрд доларів через e-waste

30 травня, 13:52 • 214611 перегляди

Замість підозри - тиша: як розслідування проти головного юриста НБУ загрузло у бездіяльності

30 травня, 12:00 • 221726 перегляди

Ілон Маск іде з Білого дому: чим запам’яталися 130 днів на посаді радника Трампа

30 травня, 10:40 • 320858 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Реджеп Таїп Ердоган

Олександр Сирський

Емманюель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Велика Британія

Туреччина

Стамбул

Реклама
УНН Lite

1 червня - День молока: рецепти улюблених молочних коктейлів

12:31 • 31799 перегляди

П’ять довгоочікуваних прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цього літа

31 травня, 16:00 • 117787 перегляди

Айс-лате: п’ять варіантів холодної кави, які легко приготувати вдома

30 травня, 12:39 • 88733 перегляди

"Том Круз налякав би нас більше, ніж Бред Пітт" - режисер "Формули-1" про вибір актора для фільму

30 травня, 08:06 • 121887 перегляди

Літо без сорочок: Джастін Бібер із сином зустрічають теплі дні

30 травня, 07:19 • 105500 перегляди
Актуальне

F-16 Fighting Falcon

MIM-104 Patriot

Су-34

Bild

Дассо Міраж 2000

Трамп знав про операцію "Павутина" чи ні? У ЗМІ США озвучили суперечливу інформацію

Київ • УНН

 • 1194 перегляди

За даними ЗМІ, Київ повідомив Вашингтон про деталі операції "Павутина" перед початком. Водночас, у Білому домі спростували інформацію про обізнаність щодо спецоперації.

Трамп знав про операцію "Павутина" чи ні? У ЗМІ США озвучили суперечливу інформацію

У неділю, 1 червня, в ЗМІ США з’явилась інформація про те, що президент Дональд Трамп нібито знав про деталі операції "Павутина". Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Як зазначає видання, Київ повідомив Вашингтон про дану спецоперацію перед самим її початком. За словами співрозмовника Axios, Україна заздалегідь поінформувала адміністрацію Дональда Трампа про атаку на російські військові аеродроми.

Водночас CBS News із посиланням на співрозмовників у Білому домі спростував інформацію про те, що у Білому домі знали про підготовку операції "Павутина".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у росії масово горить стратегічна авіація внаслідок масштабної спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина".

В результаті цієї спецоперації СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, а готували її понад півтора роки.

Водночас УНН повідомляв, що на тлі масованих атак Збройних сил України по російських стратегічних авіабазах 1 червня, акції російських компаній різко подешевшали.

Євген Устименко

Євген Устименко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Служба безпеки України
Білий дім
Збройні сили України
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Україна
Київ
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9