Трамп знав про операцію "Павутина" чи ні? У ЗМІ США озвучили суперечливу інформацію

У неділю, 1 червня, в ЗМІ США з’явилась інформація про те, що президент Дональд Трамп нібито знав про деталі операції "Павутина". Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Як зазначає видання, Київ повідомив Вашингтон про дану спецоперацію перед самим її початком. За словами співрозмовника Axios, Україна заздалегідь поінформувала адміністрацію Дональда Трампа про атаку на російські військові аеродроми.

Водночас CBS News із посиланням на співрозмовників у Білому домі спростував інформацію про те, що у Білому домі знали про підготовку операції "Павутина".

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що у росії масово горить стратегічна авіація внаслідок масштабної спецоперації Служби безпеки України під назвою "Павутина".

В результаті цієї спецоперації СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, а готували її понад півтора роки.

Водночас УНН повідомляв, що на тлі масованих атак Збройних сил України по російських стратегічних авіабазах 1 червня, акції російських компаній різко подешевшали.