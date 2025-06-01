Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, деталі
Київ • УНН
Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак рф, готували понад півтора року під контролем Зеленського. Дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених на вантажівках.
Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, готували понад півтора роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в Службі безпеки України.
Деталі
Контролював хід операції особисто Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізовував задум Василь Малюк та колектив Служби.
Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.
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УНН публікує унікальні фото, де видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.
Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.
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