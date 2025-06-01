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Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, деталі

Київ • УНН

 • 1300 перегляди

Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак рф, готували понад півтора року під контролем Зеленського. Дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених на вантажівках.

Півтора роки підготовки: як СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, деталі

Спецоперацію "Павутина", в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації рф, готували понад півтора роки. Про це повідомляє УНН з посиланням на джерела в Службі безпеки України.

Деталі

Контролював хід операції особисто Президент України, Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський. А реалізовував задум Василь Малюк та колектив Служби.

Як розповідають наші джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору. СБУ спочатку переправила до росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території рф дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.

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УНН публікує унікальні фото, де видно як саме готували дрони до атаки на військові аеродроми.

Джерела в СБУ підкреслюють, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно знаходяться в Україні. Тож, якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії.

В рф зрозуміли значення слова "демілітаризація": нові деталі спецоперації СБУ01.06.25, 15:42 • 1432 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітикаНовини Світу
Василь Малюк
Володимир Зеленський
Україна
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