Полтора года подготовки: как СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф, детали

Спецоперацию "Паутина", в результате которой СБУ поразила 41 самолет стратегической авиации рф, готовили более полутора лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины.

Детали

Контролировал ход операции лично Президент Украины, Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский. А реализовывал замысел Василий Малюк и коллектив Службы.

Как рассказывают наши источники, эта операция была сверхсложной с логистической точки зрения. СБУ сначала переправила в россию fpv-дроны, а впоследствии - мобильные деревянные домики. Позже на территории рф дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенных уже на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, дроны полетели поражать российские бомбардировщики.

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УНН публикует уникальные фото, где видно как именно готовили дроны к атаке на военные аэродромы.

Источники в СБУ подчеркивают, что люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине. Поэтому, если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории.

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