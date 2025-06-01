В россии горят стратегические бомбардировщики: СБУ проводит уникальную спецоперацию "Паутина"

В россии массово горит стратегическая авиация в результате масштабной спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина". Об этом УНН сообщает со ссылкой на источники в СБУ.

Детали

В россии массово пылают вражеские стратегические бомбардировщики - это результат спецоперации СБУ - говорится в сообщении.

"Прямо сейчас Служба безопасности Украины проводит масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу рф. Дроны СБУ отрабатывают по самолетам, которые каждую ночь бомбят украинские города. Сейчас известно о поражении более 40 самолетов, среди них - А-50, Ту-95 и Ту-22 М3", - добавил источник.

В частности, на одном из видео зафиксирован масштабный пожар на аэродроме "Белая", который комментирует лично глава СБУ Василий Малюк.

По информации источников, потери российской авиации уже превышают 2 миллиарда долларов. Как отмечается, спецоперация получила название "Паутина".

Дополнение

Впоследствии источник добавил, что появились еще кадры российских военных аэродромов, которые пылают в результате уникальной спецоперации СБУ.

На новых видео видно непосредственно момент атаки дронов СБУ на российские самолеты.

"Напомним, что сегодня Служба безопасности Украины провела уникальную спецоперацию, которой лично руководил глава СБУ Василий Малюк. Поражено более 40 вражеских самолетов. Ждем деталей",- говорится в сообщении.

Напомним

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко сообщал, что есть признаки подготовки россией новых обстрелов Украины с применением стратегической авиации в будущем.