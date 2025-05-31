рф готує нові обстріли України стратегічною авіацією - РНБО

Зараз є ознаки підготовки росією нових обстрілів України із застосуванням стратегічної авіації в майбутньому. Про це у контексті заяви президента США Дональда Трампа про розчарування останніми ударами рф по Україні заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, інформує УНН.

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За його словами, запуски ракет по таких містах, як Київ, під час переговорів - "традиційна для москви методика, ще з часів Мінська".

Тут розчарування, думаю, важливо перетворити в те, що росіяни називають "жесткая оплеуха" путіну - написав Коваленко.

Як відомо, Трамп заявив, що протягом двох тижнів дасть оцінку тому, чи намагається президент росії володимир путін впливати на Сполучені Штати у контексті війни в Україні.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований ударами рф по Україні. Водночас він зазначив, що не тільки російський диктатор володимир путін впертий, але й український лідер Володимир Зеленський.

росія у найближчі два тижні продовжуватиме дискредитувати дипломатичний шлях припинення війни - ЦПД