росія у найближчі два тижні продовжуватиме дискредитувати дипломатичний шлях припинення війни - ЦПД
Київ • УНН
У найближчі два тижні пропагандисти рф продовжать дискредитувати дипломатію. Будуть поширюватись наративи про відсутність підтримки України від ЄС та США й інші байки.
Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує у найближчі два тижні продовження спроб російських пропагандистів дискредитувати дипломатичний шлях припинення війни. Очікується поширення наративів про нібито відсутність реальної підтримки України від ЄС та США та інших кремлівських байок на цю тему. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦПД РНБО у Telegram.
Деталі
За даними аналітиків, російські пропагандисти поширюватимуть коментарі і псевдо новини про буцімто "нелегітимність української влади" та її "небажання завершувати війну" та подібне, щоб нівелювати міжнародні зусилля щодо переговорного процесу.
Для української аудиторії прогнозується поширення тез про: "злив" державами Заходу України; їхню неспроможність або небажання надавати допомогу Україні; відсутність реальної підтримки України серед європейців та американців. А для іноземної аудиторії очікується поширення тез про те, що Україна нібито бажає продовжувати війну, адже це дозволяє чинній владі уникати проведення виборів; Україна все одно програє і немає сенсу допомагати їй надалі; посилення риторики про "общєрусскоє пространство" і "внутрішні розбірки російського народу"
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Також прогнозується посилення з боку ворога антимобілізаційної кампанії, маніпуляцій навколо зустрічі G7 у Канаді, саміту НАТО у Гаазі та спроб дискредитації нового пакета санкцій ЄС.
Крім того, прогнозується активізація російських інформаційних операцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Польщі під час другого туру президентських виборів та в Італії під час референдуму щодо спрощення процедури одержання громадянства.
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російські пропагандисти ширять дезінформацію, що Польща посилює військову присутність на кордоні з білоруссю, щоб пізніше здійснити провокації проти російських і білоруських військ, які планують на осінь спільні навчання. Насправді ж Польща посилює заходи безпеки через загрозу прориву кордону нелегальними мігрантами,