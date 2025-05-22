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The Guardian

Bild

Financial Times

El País

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Польща не готує провокацій на кордоні з білоруссю: ЦПД розвінчав черговий фейк кремля

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Польща посилила охорону кордону через загрозу прориву нелегальними мігрантами, а не для провокацій проти спільних навчань рф та Білорусі. Центр протидії дезінформації розвінчав чергову порцію фейків кремля. Вони націлені на вибори у Польщі.

Польща не готує провокацій на кордоні з білоруссю: ЦПД розвінчав черговий фейк кремля

російські пропагандисти ширять дезінформацію, що Польща посилює військову присутність на кордоні з білоруссю, щоб пізніше здійснити провокації проти російських і білоруських військ, які планують на осінь спільні навчання. Насправді ж Польща посилює заходи безпеки через загрозу прориву кордону нелегальними мігрантами, пояснили у Центрі протидії дезінформації, пише УНН.

Деталі

Аналітики ЦПД нагадали, що у Польщі незабаром відбудеться другий тур президентстких виборів і нові фейки, які запустила кремлівська машина, націлені саме на це.

Напередодні другого туру виборів Президента Польщі ru-пропаганда поширює дезінформацію про нібито підготовку поляками провокацій проти білорусі 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пропагандисти ширять чутки, нібито польські силовики планують зірвати спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025", які мають відбутися на території білорусі у вересні. Пропагандисти заявляють, що Польща готує провокації, наслідком яких має стати загибель учасників навчань.

Вибори президента Польщі: Тшасковський і Навроцький проходять у другий тур - езкитпол18.05.25, 22:42 • 4871 перегляд

Як підтвердження цього в рф наводять факт збільшення польської військової присутності на кордоні з білоруссю

- повідомили в ЦПД.

У ЦПД пояснили, що насправді посилення охорони кордону Польщі пов’язане з черговими загрозами прориву польсько-білоруського кордону нелегалами з боку білорусі.

Подібні спроби почастішали на тлі президентських виборів у Польщі, що свідчить про їхню справжню мету – вплинути на внутрішні настрої польських громадян перед голосуванням

 - пояснили в ЦПД.

Доповнення

За останні вихідні понад 520 іноземців намагалися нелегально перетнути кордон Польщі з боку білорусі. Нещодавні спроби перетину кордону мають найвищі показники останніх тижнів.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що 98% спроб нелегального перетину польсько-білоруського кордону були або зірвані, або попереджені. Він додав, що Польща також досить успішно затримує контрабандистів, які провозять на територію ЄС мігрантів. 

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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