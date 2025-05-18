Вибори президента Польщі: Тшасковський і Навроцький проходять у другий тур - езкитпол

До другого туру виборів президента Польщі проходять союзник прем'єр-міністра країни Дональда Туска, центрист Рафал Тшасковський та кандидат від партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький. Про це свідчать результати екзитполу, проведеного IPSOS для TVP, TVN і Polsat, повідомляє УНН із посиланням на ototorun.pl.

Деталі

За даними опитування, Тшасковський набирає 30,8% голосів виборців, тоді як його головного опонента підтримали 29,1%. Третє місце, за даними соціологів, посідає лібертаріанець, голова партії "Вольносьць" Славомір Менцен (15,4%).

Національна виборча комісія має оприлюднити офіційні результати виборів наступного тижня. Якщо жоден кандидат не отримає щонайменше 50% голосів, 1 червня відбудеться другий тур виборів.

Додамо, що останні опитування громадської думки показували, що у другий тур Тшасковський та Навроцький вийдуть майже з однаковим результатом, і боротьба між суперниками загостриться.

Контекст

Рафал Тшасковський - мер Варшави, кандидат від правлячої коаліції прем’єра Дональда Туска. Він підтримує глибоку інтеграцію України до ЄС і НАТО та виступає за продовження військової та гуманітарної допомоги Києву.

Кароль Навроцький - історик, колишній голова Інституту національної пам’яті, кандидат від опозиційної партії PiS. Підтримує надання військової допомоги Україні, але виступає проти її вступу до ЄС і НАТО до вирішення історичних суперечностей, зокрема щодо Волинської трагедії.

Нагадаємо

Днями видання Bloomberg зазначило, що результати голосування у Польщі визначать, чи зможе країна відновити верховенство права та залишитися надійним партнером у Європейському Союзі після майже десятиліття популістського правління, що поглибило розкол у суспільстві. При цьому програма реформ Туска фактично блокується главою держави Анджеєм Дудою з моменту приходу до влади його проєвропейської коаліції наприкінці 2023 року.

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