Выборы президента Польши: Тшасковский и Навроцкий проходят во второй тур - езкитпол

Во второй тур выборов президента Польши проходят союзник премьер-министра страны Дональда Туска, центрист Рафал Тшасковский и кандидат от партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного IPSOS для TVP, TVN и Polsat, сообщает УНН со ссылкой на ototorun.pl.

Детали

По данным опроса, Тшасковский набирает 30,8% голосов избирателей, тогда как его главного оппонента поддержали 29,1%. Третье место, по данным социологов, занимает либертарианец, глава партии "Вольность" Славомир Менцен (15,4%).

Национальная избирательная комиссия должна обнародовать официальные результаты выборов на следующей неделе. Если ни один кандидат не получит не менее 50% голосов, 1 июня состоится второй тур выборов.

Добавим, что последние опросы общественного мнения показывали, что во второй тур Тшасковский и Навроцкий выйдут почти с одинаковым результатом, и борьба между соперниками обострится.

Контекст

Рафал Тшасковский - мэр Варшавы, кандидат от правящей коалиции премьера Дональда Туска. Он поддерживает глубокую интеграцию Украины в ЕС и НАТО и выступает за продолжение военной и гуманитарной помощи Киеву.

Кароль Навроцкий - историк, бывший председатель Института национальной памяти, кандидат от оппозиционной партии PiS. Поддерживает оказание военной помощи Украине, но выступает против ее вступления в ЕС и НАТО до решения исторических противоречий, в частности, касающихся Волынской трагедии.

Напомним

На днях издание Bloomberg отметило, что результаты голосования в Польше определят, сможет ли страна восстановить верховенство права и остаться надежным партнером в Европейском Союзе после почти десятилетия популистского правления, углубившего раскол в обществе. При этом программа реформ Туска фактически блокируется главой государства Анджеем Дудой с момента прихода к власти его проевропейской коалиции в конце 2023 года.

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