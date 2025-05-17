Политолог о президентских выборах в Польше: повлияют на Украину и не самым позитивным образом

В Польше 18 мая начинаются президентские выборы. Политолог Антон Малеев рассказал журналисту УНН, как они повлияют на Украину и назвал основных претендентов на должность лидера.

Когда начинаются президентские выборы в Польше?

18 мая в Польше начнутся президентские выборы. В воскресенье состоится первый тур. Не позднее начала июня, после второго тура, у Польши будет новый лидер государства.

Главные кандидаты

В настоящее время среди основных претендентов на должность президента рассматриваются:

Кароль Навроцкий – партия «Право и Справедливость» (PiS);

Рафал Тшасковский – мэр Варшавы и представитель «Гражданской коалиции»;

Славомир Менцен - правая партия "Конфедерация".

Политолог Антон Малеев отметил, что основным претендентом на победу на выборах является Тшасковский.

Рафал Тшасковский кандидат от условно либеральных сил, который является основным претендентом на победу. Второй – это его конкурент Навроцкий от консервативных сил и у него есть шансы во втором туре, как минимум догнать Тшасковского и на самом деле у него есть шансы и победить в зависимости от мобилизации избирателей. И третий кандидат - это Менцен. Он кандидат от "Конфедерации", который не представляет угрозы ни для одного, ни для другого. Однако он показывает четкий тренд в Европе, что праворадикальные силы набирают обороты, голосов - рассказал Малеев.

Политолог отметил, что если еще пять лет назад Менцен мог рассчитывать на 5% голосов, то сейчас это уже 20%. Тенденция роста праворадикальных сил наблюдается в Румынии, Чехии, Германии.

"Праворадикальные силы набирают обороты", - добавил Малеев.

Малеев отметил, что основная риторика Тшасковского и его основного конкурента Навроцкого в принципе проукраинская.

У Тшасковского немного больше, у Навроцкого немного меньше. Оба они исповедуют, что путин - это преступник, его надо осудить, больше помогать Украине, приложить максимум усилий, чтобы затянуть Украину в Евросоюз. Только Тшасковский в более либеральной манере за это выступает, он больше похож, я бы сказал, на (канцлера Германии – ред.) Мерца в его смелости и взвешенности, а Навроцкий - это Дуда номер два. Он мало чем будет отличаться от нынешней политики действующего президента - заявил политолог.

Влияние на Украину

Малеев подчеркнул, что президентские выборы в Польше точно повлияют на Украину кого бы ни избрали поляки и не самым положительным образом.

Прежде всего, несмотря на их (Навроцкого и Тшасковского – ред.) отношение к конкретно этой ситуации, в которой оказалась Украина и этой войне, на самом деле оба кандидата исповедуют идею, что Украина должна извиниться за Волынскую трагедию. И они оба будут это требовать от Украины перед вступлением в Европейский Союз, эту тему нам не обойти просто, в принципе, никак. Она должна быть согласована, она должна быть зафиксирована, с ней должен согласиться польский народ и польская действующая власть. И они будут это ставить как условие - пояснил Малеев.

Второй важный акцент по мнению политолога, это то, что Тшасковский все же больший сторонник предоставлять Украине больше финансирования и оружия, в отличие от Навроцкого.

Навроцкого за общее осуждение, но: давайте все ресурсы направим на нашу собственную оборону, чем будем помогать Украине. Это принципиальное отличие между этими двумя кандидатами - заявил Малеев.

Также Малеев отметил, что система власти в Польше немного отличается от украинской.

У них полномочий в реальности между президентом и Сеймом поровну, плюс-минус. Если правительство принадлежит к одному политическому лагерю, а президент к другому, это создает очень значительную турбулентность в плане принятия важных для общества решений. Поэтому, если будет кандидат от либеральных сил (Тшасковский – ред.), то будет карт-бланш у нынешнего Кабинета министров Польши и помощи Украине однозначно будет больше, однако если будет президентом Навроцкий, то будет значительная турбулентность, что большинство помощи Украине не будет принято - сказал политолог.

Тема Волынской трагедии и вступление Украины в ЕС

Малеев отметил, что Украина очень хочет быстрее вступить в Евросоюз, поскольку это, как минимум увеличение финансирования на оружие, а вне войной - увеличение финансирования на восстановление.

Для нас это логично для самосохранения. Еврокомиссия прекрасно понимает, что ее будущее с Украиной и Украина должна быть членом Европейского Союза. Время на самом деле здесь имеет ключевое значение, потому что, если допустим такую ситуацию, что будет какое-то замораживание по линии столкновения с врагом, мира не будет, то следующая горячая фаза уже будет с участием ЕС. В данном случае легче иметь один единый фронт, чем распределять свою военную мощь между Украиной и Европой - сказал Малеев.

Политолог подчеркнул, что вставление палок в колеса со стороны Венгрии, Словакии и еще и Польши по вступлению Украины в Евросоюз, это очень серьезное препятствие.

То есть вместо того, чтобы ускорять вступление в Евросоюз Союза, они будут поднимать все свои болезненные вопросы, чтобы решить их здесь на берегу. Для нас, как для общества очень много этих вопросов будут представлять реально большую проблему, потому что, я не до конца уверен, что, например, с публичными извинениями за Волынскую трагедию у нас согласится общество, потому что в конце концов и украинцев там убивали, и почему-то никто не извиняется - отметил Малеев.

По мнению политолога украинцы будут вынуждены выбирать, или они за быстрое вступление в ЕС, или вступление Украины затягивается.

Нам придется как общество выбирать, или мы за быстрое вступление в Европейский Союз и тогда мы соглашаемся со всеми ультиматумами, которые нам ставят, а это буквально будут ультиматумы, или мы боремся, выгрызаем, пробуем менять мнение, но это просто растягивает вступление Украины в Евросоюз на годы, если не десятилетия - считает Малеев.

Также политолог оценил шансы, что будет найдено взаимопонимание по Волынской трагедии.

Очень бы хотелось, но я не уверен, к сожалению. Пока ставится вопрос в одностороннем порядке. Уже несколько раз работала комиссия польско-украинская, которая должна была решить все эти вопросы и к сожалению, вся их работа заканчивалась ровно на моменте, когда поляки ставили ультиматум, что: вы извиняетесь, а дальше мы посмотрим. Никакого сдвига не было. Яркий пример - это перезахоронение могил и чествование мемориальных точек. Украинцы пытаются выдержать полностью свое законодательство и помогать, не мешать полякам проводить свои исторические экспертизы. В то время, как наши памятники на территории Польши нивелируются и Польша никак не реагирует на эти вызовы - сказал Малеев.

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Поэтому эксперт отметил, что с Польшей может сложиться ситуация, когда публично и на словах там будут заявлять, что хотят, чтобы Украина была в Евросоюзе, но сначала будут просить извиниться за Волынскую трагедию.

Заявления Тшасковского и Навроцкого об Украине

Как пишет PAP, Тшасковский, который лидирует в соцопросах во время предвыборных дебатов в понедельник заявил, россия является угрозой, а Украина должна быть буферной зоной.

Он подчеркнул, что мир в Украине должен быть на справедливых условиях, что, как он добавил, нужно объяснить президенту США Дональду Трампу.

"Не фотографируйтесь с ним, а поговорите с ним об этом подробно", – отметил он, намекая на встречу Кароля Навроцкого в Белом доме. По словам Тшасковского, владимир путин понимает только язык силы, поэтому Польша должна вооружиться.

Навроцкий во время этих дебатов заявил, что в интересах Польши, чтобы мир был длительным, справедливым и не задерживался войной. Он добавил, что для Польши важно участвовать в переговорах на международной арене. Он также заявил, что Польше не следует быть слишком оптимистичной по поводу вступления Украины в ЕС или НАТО.

В январе Кароль Навроцкий высказывался против приглашения Украины в ЕС и НАТО из-за Волынской трагедии.

В Польше перед выборами усиливается ИПСО на тему антиукраинских настроений

Волынская трагедия

В январе сообщалось, что Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков "взаимных исторических конфликтов".

Председатель общества "Польско-украинское примирение" Каролина Романовская сообщила, что сообщала, что Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области.

Заместитель министра культуры Украины Андрея Наджьоса сообщал в начале мая, что во время поисковых работ на месте бывшего села Пужники, что на Тернопольщине, польско-украинская экспедиция нашла останки более 30 человек.

Внешнее вмешательство

Министр цифровизации страны Кшиштоф Гавковский в начале мая заявлял, что Польша сталкивается с беспрецедентной попыткой россии вмешаться в ее президентские выборы.

В марте Варшава заявляла, что на Польское космическое агенство была осуществлена кибератака.