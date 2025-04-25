Играет на руку только российскому агрессору: Тихий о вандализме на могиле УПА в Польше

Украина решительно осуждает акт вандализма на братской могиле воинов УПА на горе Монастырь в Польше, в результате которого была незаконно изменена памятная табличка. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Мы рассматриваем незаконное изменение памятной таблицы на братской могиле воинов УПА на горе Монастырь как акт вандализма и сознательную провокацию, которая играет на руку только российскому агрессору. Думаю, что те люди, которые это делали, они с такой целью это и делали - отметил спикер.

По его словам, польские правоохранительные органы активно работают над установлением всех обстоятельств этой провокации и привлечением к ответственности виновных. Поветовая полиция города Любачев открыла уголовное производство в связи с инцидентом, а дело находится на контроле прокуратуры города Беремышев. Польская сторона также работает над устранением незаконной установки надписи и сохранением оригинальной таблички.

Мы абсолютно убеждены, что в целом этот инцидент был спровоцирован прежде всего с одной целью - помешать украинско-польскому диалогу в сфере национальной памяти. И чем активнее будет развиваться этот диалог между Украиной и Польшей, чем активнее и жестче мы будем решать проблемные вопросы, а мы это системно делаем, тем больше будет сторон, лиц, попыток помешать этому процессу. Потому что есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы Украина и Польша решили проблемные вопросы своего прошлого, которое между нашими странами существует. Мы настроены на их решение. Польская сторона официально тоже настроена на их решение - пояснил спикер.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко провел телефонные переговоры со своим польским коллегой Мареком Правдой о незаконной замене памятной таблицы на братской могиле воинов УПА на горе Монастырь, что является актом вандализма.