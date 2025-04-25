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Грає на руку лише російському агресору: Тихий про вандалізм на могилі УПА в Польщі

Київ • УНН

 • 256 перегляди

МЗС України засуджує вандалізм на братській могилі воїнів УПА в Польщі, вважаючи це провокацією, вигідною Росії. Польща розслідує інцидент та працює над відновленням таблички.

Грає на руку лише російському агресору: Тихий про вандалізм на могилі УПА в Польщі

Україна рішуче засуджує акт вандалізму на братській могилі воїнів УПА на горі Монастир у Польщі, в результаті якого була незаконно змінена пам’ятна табличка. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Ми розглядаємо незаконну зміну пам'ятної таблиці на братській могилі воїнів УПА на горі Монастир як акт вандалізму та свідому провокацію, яка грає на руку лише російському агресору. Думаю, що ті люди, які це робили, вони з такою метою це і робили 

- зазначив речник.

За його словами, польські правоохоронні органи активно працюють над встановленням усіх обставин цієї провокації та притягненням до відповідальності винних. Повітова поліція міста Любачів відкрила кримінальне провадження у зв’язку з інцидентом, а справа перебуває на контролі прокуратури міста Беремишів. Польська сторона також працює над усуненням незаконного встановлення напису та збереженням оригінальної таблички.

Ми абсолютно переконані, що загалом цей інцидент був спровокований передусім з однією метою - перешкодити українсько-польському діалогу у сфері національної пам'яті. І чим активніше буде розвиватися цей діалог між Україною та Польщею, чим активніше і жорсткіше ми будемо вирішувати проблемні питання, а ми це системно робимо, тим більше буде сторін, осіб, спроб перешкодити цьому процесу. Бо є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна та Польща вирішили проблемні питання свого минулого, яке між нашими країнами існує. Ми налаштовані на їхні вирішення. Польська сторона офіційно теж налаштована на їхні вирішення 

- пояснив речник.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко провів телефонні переговори зі своїм польським колегою Мареком Правдою про незаконну заміну пам’ятної таблиці на братській могилі воїнів УПА на горі Монастир, що є актом вандалізму

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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