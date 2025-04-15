Мелітополь

Смілянський заявив, що "Укрпошта" передала в доставку понад 20 тисяч повісток

"Укрпошта" передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов'язаним. Генеральний директор Ігор Смілянський повідомив, що повістки доставляються й сьогодні, кожна з них номерна та захищена.