Мелітополь

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 902 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27022 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Новини по темi

Діти з ТОТ Херсонщини змушені їхати 200 км до лікарні - ЦНС

Окупанти обіцяють лікарню в Мелітополі лише у 2026 році. Зараз хворі діти з ТОТ змушені їхати 200 км, бо на місці немає лікарів та ліків.

Суспільство • 15 квітня, 04:00 • 3260 перегляди

В Україні 13 квітня очікується тепла погода без опадів

13 квітня в Україні буде тепла та суха погода. Температура повітря коливатиметься від +9 до +18°C, залежно від регіону, опадів не очікується.

Погода та довкілля • 13 квітня, 05:05 • 4389 перегляди

"Зовсім не весняний настрій": на Миколаївщині через снігопад ускладнено рух, у тому числі в бік Одеси

В Миколаївській області через погіршення погоди ускладнено проїзд деякими дорогами. Особливо ускладнено рух з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.

УНН-Одеса • 11 квітня, 10:49 • 3268 перегляди

На трасі на Миколаївщині утворився затор через сніг

Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині, на трасі М-14 утворився затор біля села Зелене. Рух транспорту перекрито для всіх видів транспорту.

Суспільство • 11 квітня, 09:00 • 7868 перегляди

На ТОТ Запорізької області окупанти запустили "побєдобуси" до 9 травня - ЦНС

На ТОТ Запорізької області з'явилися автобуси "побєди", прикрашені георгіївськими стрічками та радянською символікою. Окупанти готуються до 80-річчя перемоги, ігноруючи потреби цивільних.

Суспільство • 6 квітня, 19:08 • 15255 перегляди

"Кадирівці" в броньовику злетіли у повітря в Мелітополі: кадри від ГУР

3 квітня 2025 року на околиці тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув броньований автомобіль. Всередині знаходився ворожий екіпаж та десант підрозділу «ахмат восток», щонайменше п’ятьох ліквідовано.

Війна • 4 квітня, 08:40 • 10595 перегляди

Вчителів-колаборантів з Маріуполя вчать доносити на проукраїнські родини

Вчителів з окупованого Маріуполя відправили до Петербурга на тренінги, де їх вчать виявляти проукраїнські сім'ї через дітей та доносити на них. росія використовує освіту для контролю та русифікації.

Війна • 31 березня, 02:15 • 13267 перегляди

“Спасібо дєду за побєду”: у Мелітополі окупанти проводять акцію з нав’язування “руського міра” українським дітям - ЦНС

Колаборанти масово зганяють на виставку учнів молодших класів. Так кремль з дитинства формує викривлене уявлення про історію.

Суспільство • 26 березня, 05:06 • 13703 перегляди

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В окупованому Мелітополі старшокласники зобов'язані проходити військові навчання для отримання атестату. Підготовку проводить центр "Воїн" разом з партією "Єдіная росія".

Війна • 24 березня, 01:42 • 133436 перегляди

Серед окупантів зростає кількість загиблих через "відпустки" - "АТЕШ"

У 70-му мотострілецькому полку рф збільшується число загиблих і зниклих військових під час неофіційних виїздів. Командування посилило контроль за пересуванням особового складу через інциденти.

Війна • 3 лютого, 21:21 • 27369 перегляди

Або піти на співпрацю, інакше - лише кілька годин на збори: на ТОТ депортують родичів захісників України

ФСБ проводить перевірки листування родичів військових ЗСУ на окупованих територіях. У разі виявлення контактів людям пропонують або співпрацювати з окупантами, або депортацію до РФ протягом кількох годин.

Суспільство • 24 грудня, 09:12 • 20625 перегляди

Окупанти намагаються вербувати банківських боржників до лав своєї армії - ЦНС

На окупованих територіях росіяни телефонують боржникам банків з пропозицією списати борги в обмін на контракт з армією рф. Кількість охочих укласти контракт залишається критично низькою.

Суспільство • 16 грудня, 02:36 • 102331 перегляди

У школах на ТОТ України не працюють їдальні через брак поварів

На окупованих територіях України школи масово закривають їдальні через брак персоналу. Окупаційна влада залучає непідготовлених студентів ПТУ для роботи в харчоблоках під виглядом практики.

Суспільство • 10 грудня, 01:00 • 21128 перегляди

На укриття під час війни спрямовано понад 31,3 млрд грн - YC

За 1000 днів війни на будівництво укриттів в Україні виділено 31,3 млрд грн, з яких Київ та область отримали 11,4 млрд. Найбільший тендер у 297,8 млн грн отримало НВК №183 "Фортуна".

Суспільство • 2 грудня, 12:10 • 17434 перегляди

Агент"АТЕШ" здійснив диверсію на залізниці між Херсонщиною та тимчасово окупованим Кримом

Партизан руху "АТЕШ" знищив електрообладнання релейної шафи в селі Олексіївка на Херсонщині. Диверсія спрямована на порушення логістики ворожих військ на залізничній гілці Новоолексіївка-Мелітополь.

Війна • 26 листопада, 03:51 • 20450 перегляди

СБУ затримала клірика УПЦ (МП), який передавав росії дані про ЗСУ у Харкові

Настоятель храму Харківської єпархії УПЦ (МП) збирав інформацію про розташування військ ЗСУ для ворожих ракетних ударів. Клірик передавав окупантам дані через месенджер із позначками на Google-картах.

Війна • 25 листопада, 10:25 • 15860 перегляди

ООН вимагає у рф підтвердження смерті журналістки Рощиної в російському полоні

Експерти ООН закликають Росію підтвердити повідомлення про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, зниклої у серпні 2023 року. Вони вимагають повернути тіло та провести незалежне розслідування.

Суспільство • 24 жовтня, 06:16 • 23484 перегляди

Окупанти використовують дитячу працю - Спротив

Центр національного спротиву повідомив про залучення дітей до збору врожаю та виготовлення дронів на окупованих територіях.

Війна • 16 жовтня, 12:55 • 11468 перегляди

Армія рф продовжує створювати умови для наступу на Покровськ, спробує захопити Селидове найближчими тижнями - британська розвідка

Армія рф зосереджує зусилля в Авдіївсько-Покровському секторі, створюючи умови для наступу. За даними британської розвідки, росіяни спробують захопити Селидове найближчими тижнями та просуваються до центру Торецька.

Війна • 11 жовтня, 14:29 • 15478 перегляди

Загиблу журналістку Рощину тримали в одному з найжорстокіших ізоляторів рф - правозахисники

Українську журналістку Вікторію Рощину утримували в СІЗО Таганрога, де застосовують тортури. Правозахисники повідомили, що її тримали в одиночній камері щонайменше з травня до вересня 2024 року.

Суспільство • 11 жовтня, 11:34 • 14927 перегляди

Смілянський заявив, що "Укрпошта" передала в доставку понад 20 тисяч повісток

"Укрпошта" передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов'язаним. Генеральний директор Ігор Смілянський повідомив, що повістки доставляються й сьогодні, кожна з них номерна та захищена.

Суспільство • 9 жовтня, 16:25 • 17976 перегляди

росіяни впроваджують для дітей на ТОТ уроки, на яких вчать вбивати - Спротив

На окупованих територіях України впроваджують уроки "патріотизму", де дітей вчать вбивати. Московські попи та бойовики закликають молодь вступати до російської армії.

Суспільство • 5 жовтня, 22:58 • 42467 перегляди

В окупованому Бердянську ліквідували суддю-зрадника Віталія Ломейка

У тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував суддя-зрадник Віталій Ломейко. ГУР повідомляє, що Ломейко співпрацював з окупантами та був причетний до репресій українців.

Війна • 2 жовтня, 12:42 • 16906 перегляди

У Мелітополі підірвали автомобіль із окупантами. У ГУР розповіли деталі місії

У тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110 з трьома російськими військовими. Операцію зі знищення загарбників здійснили українські підпільники під координацією ГУР.

Війна • 1 жовтня, 15:20 • 16441 перегляди

Росіяни взяли у рабство українця, який заснував Telegram-канал про окупований Мелітополь

росіяни заарештували Євгена Ільченка за ведення Telegram-каналу про окупований Мелітополь. Його піддавали тортурам та примушували до рабської праці, зокрема риття траншей для російських військових.

Суспільство • 6 серпня, 17:38 • 26639 перегляди

Окупанти на ТОТ планують конфіскувати майно українців до 16 серпня

Окупаційна влада на загарбаних територіях України проводить рейди для виявлення "безхазяйного" житла. Власникам пропонують надати документи до 16 серпня, інакше майно буде конфісковане та може бути передане російським переселенцям.

Війна • 4 серпня, 19:37 • 102861 перегляди

Ознак формування наступального угруповування рф в Запорізькій та Херсонській областях немає - Лиховій

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що немає ознак формування наступального угруповання росіян у Запорізькій та Херсонській областях. За його словами, ЗСУ готові дати відсіч у разі наступу.

Війна • 25 липня, 09:50 • 28433 перегляди

російські загарбники на окупованих територіях посилюють майновий тиск на мешканців - Федоров

російські загарбники в окупованому Мелітополі посилюють майновий тиск на мешканців, організовуючи рейди та фільтрацію з метою виявлення "безхазяйного майна", його вилучення та розпорядження на власний розсуд для заселення військових чи приїжджих робітників або подальшого продажу.

Суспільство • 16 червня, 15:13 • 36333 перегляди

Департамент внутрішньої безпеки ідентифікував 25 зрадників з окупованої частини Запоріжжя

25 зрадників з окупованої Запорізької області добровільно вступили до лав російської поліції та отримали російські паспорти, їм загрожує до 15 років тюремного ув'язнення за співпрацю.

Війна • 7 червня, 11:13 • 21932 перегляди

Літаки та автомобілі: ВАКС націоналізував майно колаборанта Балицького на понад 120 млн грн

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення з колабораціоніста Євгена Балицького активів на суму понад 120 мільйонів гривень, включаючи літаки, квартири, автомобілі та компанії на тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Політика • 5 червня, 11:57 • 17298 перегляди