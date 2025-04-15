Мелітополь

Окупанти обіцяють лікарню в Мелітополі лише у 2026 році. Зараз хворі діти з ТОТ змушені їхати 200 км, бо на місці немає лікарів та ліків.
13 квітня в Україні буде тепла та суха погода. Температура повітря коливатиметься від +9 до +18°C, залежно від регіону, опадів не очікується.
В Миколаївській області через погіршення погоди ускладнено проїзд деякими дорогами. Особливо ускладнено рух з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.
Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині, на трасі М-14 утворився затор біля села Зелене. Рух транспорту перекрито для всіх видів транспорту.
На ТОТ Запорізької області з'явилися автобуси "побєди", прикрашені георгіївськими стрічками та радянською символікою. Окупанти готуються до 80-річчя перемоги, ігноруючи потреби цивільних.
3 квітня 2025 року на околиці тимчасово окупованого Мелітополя вибухнув броньований автомобіль. Всередині знаходився ворожий екіпаж та десант підрозділу «ахмат восток», щонайменше п’ятьох ліквідовано.
Вчителів з окупованого Маріуполя відправили до Петербурга на тренінги, де їх вчать виявляти проукраїнські сім'ї через дітей та доносити на них. росія використовує освіту для контролю та русифікації.
Колаборанти масово зганяють на виставку учнів молодших класів. Так кремль з дитинства формує викривлене уявлення про історію.
В окупованому Мелітополі старшокласники зобов'язані проходити військові навчання для отримання атестату. Підготовку проводить центр "Воїн" разом з партією "Єдіная росія".
У 70-му мотострілецькому полку рф збільшується число загиблих і зниклих військових під час неофіційних виїздів. Командування посилило контроль за пересуванням особового складу через інциденти.
ФСБ проводить перевірки листування родичів військових ЗСУ на окупованих територіях. У разі виявлення контактів людям пропонують або співпрацювати з окупантами, або депортацію до РФ протягом кількох годин.
На окупованих територіях росіяни телефонують боржникам банків з пропозицією списати борги в обмін на контракт з армією рф. Кількість охочих укласти контракт залишається критично низькою.
На окупованих територіях України школи масово закривають їдальні через брак персоналу. Окупаційна влада залучає непідготовлених студентів ПТУ для роботи в харчоблоках під виглядом практики.
За 1000 днів війни на будівництво укриттів в Україні виділено 31,3 млрд грн, з яких Київ та область отримали 11,4 млрд. Найбільший тендер у 297,8 млн грн отримало НВК №183 "Фортуна".
Партизан руху "АТЕШ" знищив електрообладнання релейної шафи в селі Олексіївка на Херсонщині. Диверсія спрямована на порушення логістики ворожих військ на залізничній гілці Новоолексіївка-Мелітополь.
Настоятель храму Харківської єпархії УПЦ (МП) збирав інформацію про розташування військ ЗСУ для ворожих ракетних ударів. Клірик передавав окупантам дані через месенджер із позначками на Google-картах.
Експерти ООН закликають Росію підтвердити повідомлення про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, зниклої у серпні 2023 року. Вони вимагають повернути тіло та провести незалежне розслідування.
Центр національного спротиву повідомив про залучення дітей до збору врожаю та виготовлення дронів на окупованих територіях.
Армія рф зосереджує зусилля в Авдіївсько-Покровському секторі, створюючи умови для наступу. За даними британської розвідки, росіяни спробують захопити Селидове найближчими тижнями та просуваються до центру Торецька.
Українську журналістку Вікторію Рощину утримували в СІЗО Таганрога, де застосовують тортури. Правозахисники повідомили, що її тримали в одиночній камері щонайменше з травня до вересня 2024 року.
"Укрпошта" передала в доставку понад 20 тисяч повісток військовозобов'язаним. Генеральний директор Ігор Смілянський повідомив, що повістки доставляються й сьогодні, кожна з них номерна та захищена.
На окупованих територіях України впроваджують уроки "патріотизму", де дітей вчать вбивати. Московські попи та бойовики закликають молодь вступати до російської армії.
У тимчасово окупованому Бердянську вибухнув автомобіль, в якому перебував суддя-зрадник Віталій Ломейко. ГУР повідомляє, що Ломейко співпрацював з окупантами та був причетний до репресій українців.
У тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль ВАЗ 2110 з трьома російськими військовими. Операцію зі знищення загарбників здійснили українські підпільники під координацією ГУР.
росіяни заарештували Євгена Ільченка за ведення Telegram-каналу про окупований Мелітополь. Його піддавали тортурам та примушували до рабської праці, зокрема риття траншей для російських військових.
Окупаційна влада на загарбаних територіях України проводить рейди для виявлення "безхазяйного" житла. Власникам пропонують надати документи до 16 серпня, інакше майно буде конфісковане та може бути передане російським переселенцям.
Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що немає ознак формування наступального угруповання росіян у Запорізькій та Херсонській областях. За його словами, ЗСУ готові дати відсіч у разі наступу.
російські загарбники в окупованому Мелітополі посилюють майновий тиск на мешканців, організовуючи рейди та фільтрацію з метою виявлення "безхазяйного майна", його вилучення та розпорядження на власний розсуд для заселення військових чи приїжджих робітників або подальшого продажу.
25 зрадників з окупованої Запорізької області добровільно вступили до лав російської поліції та отримали російські паспорти, їм загрожує до 15 років тюремного ув'язнення за співпрацю.
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення з колабораціоніста Євгена Балицького активів на суму понад 120 мільйонів гривень, включаючи літаки, квартири, автомобілі та компанії на тимчасово окупованій частині Запорізької області.