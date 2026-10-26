Сили оборони уразили вузол зв'язку, пункти управління, майстерню БПЛА та склади МТЗ ворога
Київ • УНН
ЗСУ атакували об’єкти окупантів на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині. Уражено пункти управління, майстерню дронів і склади МТЗ.
Сили оборони України 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня уразили низку об'єктів російських окупантів. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, пише УНН.
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Так, було атаковано вузол зв'язку підрозділу армії рф в районі окупованого Мелітополя на Запоріжжі.
Це порушує зв'язок і управління військами противника
Під ударом також пункти управління окупантів у районі Мирнограда Донецької області та в районі населеного пункту Червоногірка Запорізької області. Це ускладнює армії РФ координацію підрозділів на полі бою.
Уражено управління БпЛА ворога в районі населеного пункту Вишневе та майстерню БпЛА в районі Мелітополя на Запоріжжі.
Це зменшує спроможності противника атакувати дронами позиції Сил оборони та прифронтові громади.
ЗСУ також атакували склади матеріально-технічних засобів армії рф у районах населених пунктів Комісарівка та Катеринівка Луганської області, що ускладнює противнику забезпечення підрозділів.
Генштаб підтвердив ураження російських виробництв компонентів для ракет26.10.26, 13:27 • 14963 перегляди