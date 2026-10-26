Сили оборони уразили вузол зв'язку, пункти управління, майстерню БПЛА та склади МТЗ ворога

$45.200.1550.580.14
ukenru
Ексклюзив
14:03 • 11030 перегляди
Європейська Бізнес Асоціація фіксує зростання підготовчої роботи компаній до працевлаштування ветеранів
12:54 • 11423 перегляди
росіяни знищили останній "Епіцентр" у Харкові - мерPhoto
Ексклюзив
12:15 • 20394 перегляди
Бізнес може оскаржити нові обмеження бронювання: юрист пояснив, як діяти
11:48 • 14227 перегляди
Україна майже місяць чекає підпису Гегсета на ракети для Patriot - Зеленський
11:27 • 14961 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських виробництв компонентів для ракет
11:11 • 14346 перегляди
Рада услід за воєнним станом продовжила мобілізацію
11:06 • 12718 перегляди
В ОП поки не підтверджують переговори Зеленського у Брюсселі - у чому причина
26 жовтня, 07:10 • 19378 перегляди
Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію на ще 90 діб
26 жовтня, 06:00 • 26744 перегляди
Курс валют від НБУ: долар побив історичний рекорд, євро продовжує дорожчати
26 жовтня, 02:22 • 34418 перегляди
Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено будинки та авто, поранено людинуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
81%
753мм
Популярнi новини
Над Україною знешкодили три з 4 запущених рф ракет і 80% реактивних дронів26 жовтня, 06:25 • 7150 перегляди
США "на порозі" тристоронніх переговорів щодо війни в Україні - Джонсон26 жовтня, 06:37 • 13872 перегляди
путін може використати мирні переговори для вимоги повернення НАТО до рівня 1997 року - ЗМІ26 жовтня, 07:31 • 9418 перегляди
Нікі Мінаж у костюмі від Gucci підтримала Трампа на передвиборчому мітингуVideo26 жовтня, 08:00 • 26880 перегляди
У Грузії наростає політична криза: опозиція вийшла на протести і готує масштабну акціюPhotoVideo26 жовтня, 09:30 • 11080 перегляди
Публікації
В Україні готують зміни у захисті тварин - чи стане покарання за жорстокість ефективнішим15:24 • 1192 перегляди
Перше "українське класичне" цього сезону - анонс 1/8 фіналу Кубку України 14:28 • 6398 перегляди
Бізнес може оскаржити нові обмеження бронювання: юрист пояснив, як діяти
Ексклюзив
12:15 • 20403 перегляди
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Ексклюзив
25 жовтня, 13:58 • 59764 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
Ексклюзив
25 жовтня, 10:39 • 65993 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Сергій Бизов
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Херсонська область
Китай
Реклама
УНН Lite
Кріса Брауна засудили до восьми місяців умовно за напад на продюсера в Лондоні13:49 • 4084 перегляди
Нікі Мінаж у костюмі від Gucci підтримала Трампа на передвиборчому мітингуVideo26 жовтня, 08:00 • 27044 перегляди
Jay-Z може стати головною зіркою Супербоулу 2027 року – ЗМІ25 жовтня, 20:18 • 33028 перегляди
У Вестмінстерському абатстві розкрили таємницю скелета, знайденого понад 200 років тому25 жовтня, 19:05 • 33180 перегляди
Львівщина прощається з видатним українським актором і режисером Федором СтригуномPhoto25 жовтня, 18:17 • 37523 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
Техніка
Fox News
Starlink

Сили оборони уразили вузол зв'язку, пункти управління, майстерню БПЛА та склади МТЗ ворога

Київ • УНН

 • 186 перегляди

ЗСУ атакували об’єкти окупантів на Запоріжжі, Донеччині та Луганщині. Уражено пункти управління, майстерню дронів і склади МТЗ.

Сили оборони уразили вузол зв'язку, пункти управління, майстерню БПЛА та склади МТЗ ворога

Сили оборони України 25 жовтня та в ніч на 26 жовтня уразили низку об'єктів російських окупантів. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Так, було атаковано вузол зв'язку підрозділу армії рф в районі окупованого Мелітополя на Запоріжжі.

Це порушує зв'язок і управління військами противника

- йдеться у повідомленні.

Під ударом також пункти управління окупантів у районі Мирнограда Донецької області та в районі населеного пункту Червоногірка Запорізької області. Це ускладнює армії РФ координацію підрозділів на полі бою.

Уражено управління БпЛА ворога в районі населеного пункту Вишневе та майстерню БпЛА в районі Мелітополя на Запоріжжі.

Це зменшує спроможності противника атакувати дронами позиції Сил оборони та прифронтові громади.

ЗСУ також атакували склади матеріально-технічних засобів армії рф у районах населених пунктів Комісарівка та Катеринівка Луганської області, що ускладнює противнику забезпечення підрозділів.

Генштаб підтвердив ураження російських виробництв компонентів для ракет26.10.26, 13:27 • 14963 перегляди

Ольга Розгон

Війна в Україні
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Запорізька область
Мирноград
Збройні сили України
Мелітополь