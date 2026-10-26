Силы обороны поразили узел связи, пункты управления, мастерскую БПЛА и склады МТО противника
Киев • УНН
ВСУ атаковали объекты оккупантов в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Поражены пункты управления, мастерская дронов и склады МТО.
Силы обороны Украины 25 октября и в ночь на 26 октября поразили ряд объектов российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, пишет УНН.
Детали
Так, был атакован узел связи подразделения армии рф в районе оккупированного Мелитополя в Запорожской области.
Это нарушает связь и управление войсками противника
Под ударом также оказались пункты управления оккупантов в районе Мирнограда Донецкой области и в районе населённого пункта Червоногорка Запорожской области. Это усложняет армии РФ координацию подразделений на поле боя.
Поражён пункт управления БпЛА противника в районе населённого пункта Вишнёвое и мастерская БпЛА в районе Мелитополя в Запорожской области.
Это снижает возможности противника атаковать дронами позиции Сил обороны и прифронтовые громады.
ВСУ также атаковали склады материально-технических средств армии рф в районах населённых пунктов Комиссаровка и Катериновка Луганской области, что усложняет противнику обеспечение подразделений.
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