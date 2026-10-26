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Силы обороны поразили узел связи, пункты управления, мастерскую БПЛА и склады МТО противника

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

ВСУ атаковали объекты оккупантов в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Поражены пункты управления, мастерская дронов и склады МТО.

Силы обороны поразили узел связи, пункты управления, мастерскую БПЛА и склады МТО противника

Силы обороны Украины 25 октября и в ночь на 26 октября поразили ряд объектов российских оккупантов. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, пишет УНН.

Детали

Так, был атакован узел связи подразделения армии рф в районе оккупированного Мелитополя в Запорожской области.

Это нарушает связь и управление войсками противника

- говорится в сообщении.

Под ударом также оказались пункты управления оккупантов в районе Мирнограда Донецкой области и в районе населённого пункта Червоногорка Запорожской области. Это усложняет армии РФ координацию подразделений на поле боя.

Поражён пункт управления БпЛА противника в районе населённого пункта Вишнёвое и мастерская БпЛА в районе Мелитополя в Запорожской области.

Это снижает возможности противника атаковать дронами позиции Сил обороны и прифронтовые громады.

ВСУ также атаковали склады материально-технических средств армии рф в районах населённых пунктов Комиссаровка и Катериновка Луганской области, что усложняет противнику обеспечение подразделений.

Генштаб подтвердил поражение российских производств компонентов для ракет26.10.26, 13:27 • 16162 просмотра

Ольга Розгон

Война в Украине
Война в Украине
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