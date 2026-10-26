Генштаб подтвердил поражение российских производств компонентов для ракет
Киев • УНН
Силы обороны Украины поразили завод «Энергия» и объекты в Орле, Донецке и Тольятти. Удары осложняют производство ракет и дронов.
Генеральный штаб ВСУ 26 октября подтвердил удар по заводу "Энергия" в Ельце и результаты поражения объектов "Протон-Электротекс" и "Тольяттикаучук", пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, "25 октября и в ночь на 26 октября подразделениями Сил обороны Украины поражены":
- "цех производства элементов питания для средств поражения противника на предприятии «Энергия» в городе Елец Липецкой области рф. На территории предприятия возник пожар".
Поражение, как указано, усложняет армии рф производство источников питания для ракет, управляемых авиабомб и другого вооружения. "Энергия" — единственный производитель батарей для модулей планирования и коррекции авиабомб, а также изготавливает батареи для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и крылатых ракет морского базирования.
По результатам предыдущих поражений, как сообщили в Генштабе, подтверждено:
- "уничтожен основной цех производства микросхем, повреждены здание и серверы предприятия «Протон-Электротекс» в городе Орёл Орловской области рф. Поражение произошло 23 октября".
Это, как отмечается, усложняет противнику производство комплектующих для крылатых и баллистических ракет, которыми он наносит удары по украинским городам.
- "место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА в районе Донецка, поражение 23 октября. Повреждены три здания для подготовки и снаряжения ударных БпЛА и одна пусковая рейка".
Это, как отмечается, уменьшает возможности противника атаковать Украину и гражданскую инфраструктуру дронами различных модификаций.
- "комбинат «Тольяттикаучук» в городе Тольятти Самарской области рф, поражение 24 октября. Повреждены технологический трубопровод, две установки производства бутилкаучука и одна установка ректификации".
Это, как сообщается, наносит удар по цепочке производства твёрдого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.
"Силы обороны Украины осуществляют поражение военных объектов противника в рамках права на самооборону, гарантированного статьёй 51 Устава ООН", — подчеркнули в Генштабе.
Военные дронами FP-1 поразили завод в воронеже, задействованный в производстве ракетного топлива для "Искандеров"26.10.26, 11:56 • 2498 просмотров