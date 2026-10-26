Военные дронами FP-1 поразили завод в воронеже, задействованный в производстве ракетного топлива для "Искандеров"

Силы обороны поразили дальнобойными БПЛА FP-1 российский завод "Воронежсинтезкаучук", который задействован в производстве твердого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет ОТРК "Искандер". Об этом сообщил украинский производитель вооружений Fire Point, пишет УНН.

"Силы обороны атаковали Воронеж дронами FP-1. Поражен завод "Воронежсинтезкаучук", — говорится в сообщении компании.

В Fire Point отметили, что продукция предприятия используется в производстве твердого ракетного топлива, а также в нефтяной промышленности и инфраструктуре рф.

Напомним

Силы обороны уже атаковали АО "Воронежсинтезкаучук" 25 сентября. Тогда были повреждены производственные здания.