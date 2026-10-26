Військові дронами FP-1 уразили завод у воронежі, залучений до виробництва ракетного палива для "Іскандерів"

Сили оборони уразили далекобійними БПЛА FP-1 російський завод "Воронежсинтезкаучук", який залучений до виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК "Іскандер". Про це повідомив український виробник озброєння Fire Point, пише УНН.

"Сили оборони атакували Воронеж дронами FP-1. Уражено завод "Воронежсинтезкаучук", - йдеться у повідомленні компанії.

У Fire Point зазначили, що продукція підприємства використовується у виробництві твердого ракетного палива, а також у нафтовій промисловості та інфраструктурі рф.

Нагадаємо

Сили оборони вже атакували АТ "Воронежсинтезкаучук" 25 вересня. Тоді були пошкоджені виробничі будівлі.