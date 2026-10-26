Військові дронами FP-1 уразили завод у воронежі, залучений до виробництва ракетного палива для "Іскандерів"

$45.200.1550.580.14
ukenru
07:10 • 12022 перегляди
Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію на ще 90 діб
06:00 • 20181 перегляди
Курс валют від НБУ: долар побив історичний рекорд, євро продовжує дорожчати
26 жовтня, 02:22 • 30033 перегляди
Нічний удар по Запоріжжю: пошкоджено будинки та авто, поранено людинуPhoto
25 жовтня, 21:43 • 35501 перегляди
Пожежа у харківській багатоповерхівці забрала життя людиниVideo
25 жовтня, 20:22 • 35264 перегляди
Трамп прагне зближення з путіним, а його політика може дати росії вирішальну перевагу у війні – Reuters
25 жовтня, 20:03 • 31095 перегляди
Зеленський розповів, чого конкретно Україна очікує від ймовірної тристоронньої зустрічі зі США та рф
25 жовтня, 19:18 • 29225 перегляди
Зеленський розповів деталі гуманітарної місії в Олешках та попередив про плани росіян
25 жовтня, 19:00 • 25967 перегляди
Україна не погодиться на обмеження армії, а у 2027 році потребуватиме 115 млрд євро – Зеленський
25 жовтня, 18:05 • 25624 перегляди
У Конгресі США оскаржили аргументи Маска щодо обмеження Starlink для України
25 жовтня, 17:28 • 22275 перегляди
В Україні 26 жовтня діятимуть графіки відключення світла – коли та скільки черг
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
82%
753мм
Популярнi новини
У Німеччині перевіряють зв’язок "мафії покоління Z" із росією - WELT26 жовтня, 00:49 • 9860 перегляди
російські війська просунулися біля Костянтинівки та Воздвижівки - DeepState26 жовтня, 01:20 • 11128 перегляди
США, росія та Китай просувають Орбана на посаду генсека ООН - WSJ26 жовтня, 01:51 • 13734 перегляди
У Норвегії дозволили відправляти Україні цивільні дрони після порушення закону депутатом05:17 • 15585 перегляди
Нікі Мінаж у костюмі від Gucci підтримала Трампа на передвиборчому мітингуVideo08:00 • 9338 перегляди
Публікації
Що таке Spina bifida та чи існують методи запобігання – пояснює лікар
Ексклюзив
25 жовтня, 13:58 • 49142 перегляди
Гороскоп на 26 жовтня - 1 листопада: кому доведеться ухвалювати важливі рішення, а кого чекають зміни в особистому житті
Ексклюзив
25 жовтня, 10:39 • 55925 перегляди
7 оберегів для дому: які символи, за народними повір'ями, приваблюють достаток і захищають від негараздів24 жовтня, 10:00 • 79286 перегляди
Держава компенсуватиме до 80% воєнних збитків цивільному судноплавству: хто отримає кошти та як подати заяву23 жовтня, 19:29 • 102393 перегляди
Укриття у школах і дитсадках тепер не для всіх: кому дозволять ховатися від обстрілів23 жовтня, 12:22 • 95425 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Александар Вучич
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Харківська область
Мічиган
Реклама
УНН Lite
Нікі Мінаж у костюмі від Gucci підтримала Трампа на передвиборчому мітингуVideo08:00 • 9376 перегляди
Jay-Z може стати головною зіркою Супербоулу 2027 року – ЗМІ25 жовтня, 20:18 • 25958 перегляди
У Вестмінстерському абатстві розкрили таємницю скелета, знайденого понад 200 років тому25 жовтня, 19:05 • 26425 перегляди
Львівщина прощається з видатним українським актором і режисером Федором СтригуномPhoto25 жовтня, 18:17 • 31026 перегляди
У Римі сотні протестувальників увірвалися до Колізею та зламали вхідні воротаVideo25 жовтня, 18:10 • 26374 перегляди
Актуальне
Fox News
Starlink
Іскандер (ОТРК)
Опалення
Х-59

Військові дронами FP-1 уразили завод у воронежі, залучений до виробництва ракетного палива для "Іскандерів"

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Дрони FP-1 уразили російський завод «Воронежсинтезкаучук», продукцію якого використовують для твердого ракетного палива. Підприємство вже атакували 25 вересня.

Військові дронами FP-1 уразили завод у воронежі, залучений до виробництва ракетного палива для "Іскандерів"

Сили оборони уразили далекобійними БПЛА FP-1 російський завод "Воронежсинтезкаучук", який залучений до виробництва твердого ракетного палива, зокрема для балістичних ракет ОТРК "Іскандер". Про це повідомив український виробник озброєння Fire Point, пише УНН

"Сили оборони атакували Воронеж дронами FP-1. Уражено завод "Воронежсинтезкаучук", - йдеться у повідомленні компанії.

У Fire Point зазначили, що продукція підприємства використовується у виробництві твердого ракетного палива, а також у нафтовій промисловості та інфраструктурі рф.

Нагадаємо

Сили оборони вже атакували АТ "Воронежсинтезкаучук" 25 вересня. Тоді були пошкоджені виробничі будівлі.

Євген Царенко

Війна в УкраїніСвіт
Fire Point
Вибухи
Війна в Україні
Іскандер (ОТРК)