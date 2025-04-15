Південна Африка

Президент США оголосив про введення нових мит для окремих країн. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз та Велика Британія - 20%.
2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.
У ПАР 7-річний хлопчик втратив руку після нападу крокодила під час риболовлі біля міста Брітс. Хлопчика врятували троє людей, проте руку врятувати не вдалося.
Під час авіашоу West Coast Air Show у ПАР розбився літак Impala Mark 1. Досвідчений пілот Джеймс О’Коннелл загинув, триває розслідування.
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що посол ПАР Ебрагім Расул більше не є бажаною особою в країні. Трамп скоротив допомогу ПАР через закон про експропріацію землі.
Президент України Володимир Зеленський відвідає ПАР 10 квітня для переговорів з президентом Сирилом Рамафосою. Зустріч спрямована на пошук шляхів мирного врегулювання війни з росією.
Адміністрація Трампа зупиняє фінансування 5800 проєктів USAID, включаючи програми вакцинації та лікування. Припинення підтримки торкнеться мільйонів людей у країнах, що розвиваються, та загрожує зростанням смертності.
Європейські чиновники розробляють пропозиції щодо створення спеціального оборонного фонду для збільшення військових інвестицій. Розглядаються варіанти "банку переозброєння" та спеціального цільового інструменту з бюджетом 500 млрд євро.
Петиція про позбавлення Маска канадського громадянства набрала 230 тисяч підписів через його підтримку Трампа та антиканадські заяви. Маск, який очолює US DOGE Service, назвав Канаду "несправжньою країною" та підтримує ідею її приєднання до США.
МЗС рф та Китаю по-різному висвітлили зустріч міністрів Лаврова та Ван І на саміті G20. росія намагається показати більшу підтримку своєї позиції з боку Китаю, ніж є насправді.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі не побачив реального бажання рф досягти миру після виступу лаврова на G20. Британія продовжить підтримувати Україну, виділяючи 3 млрд фунтів щорічно.
На саміті G20 Китай підтримав пропозицію Трампа вести переговори з агресором щодо війни в Україні без участі Києва. Союзники США виступили проти такого формату та консолідувалися навколо Зеленського.
Президент України провів серію телефонних розмов з лідерами ПАР, Фінляндії, Франції, Данії, Канади та Норвегії. Обговорювалися питання безпеки, постачання зброї, санкції проти агресора та енергетична співпраця.
У Йоганнесбурзі розпочалася зустріч міністрів закордонних справ G20 для обговорення світової торгівлі та ситуації в Україні. Держсекретар США Марко Рубіо відмовився від участі, натомість присутній глава МЗС рф лавров.
Meta анонсувала будівництво підводного кабелю довжиною 50 000 км, який з'єднає п'ять континентів. Проект матиме 24 оптоволоконні пари та прокладатиметься на глибині до 7000 метрів.
Дві американські туристки постраждали від нападу акули в бухті Біміні на Багамах. 20-річна Рілей Декер та 24-річна Саммер Лейман були врятовані друзями та доставлені до лікарні у Флориді.
Президент США підписав указ про припинення виконання антикорупційного закону 1977 року. Білий дім пояснює це необхідністю зробити американські компанії більш конкурентоспроможними на міжнародному ринку.
Марко Рубіо не відвідає саміт G20 в Йоганнесбурзі через незгоду з політикою ПАР. Він критикує країну за експропріацію приватної власності та просування ідей DEI.
Дональд Трамп попередив країни БРІКС про введення 100% мит у разі створення альтернативної валюти. Заява прозвучала на тлі очікування рішення щодо 25% мит для Канади та Мексики.
Міжнародний астрономічний союз повідомив про 1,2% ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею. Об'єкт розміром 40-100 метрів має рівень небезпеки 3 за шкалою Торіно.
Близько 1000 великих білих акул зникли із затоки біля міста Гансбаай в ПАР через напади косаток. Дослідники встановили, що після атак косаток у 2017 та 2021 роках акули масово покинули свої традиційні місця проживання.
Міністр економіки Саудівської Аравії повідомив, що країна все ще оцінює можливість приєднання до БРІКС. На відміну від інших запрошених країн, які вже погодились на вступ, королівство продовжує аналізувати різні аспекти членства.
Президент звільнив Любов Абравітову з посади посла України в Мозамбіку. На її місце призначено Ростислава Троненка, про що свідчать відповідні укази глави держави.
Уряд Бразилії оголосив про офіційне приєднання Індонезії до БРІКС як повноправного члена. Рішення було прийнято на основі консенсусу після президентських виборів в Індонезії.
Дональд Трамп спростував припущення про "узурпацію" влади Ілоном Маском після тижня політичних протистоянь. Маск активно виступив проти початкового законопроекту про фінансування уряду, опублікувавши понад 100 заперечень.
Південна Африка не може запросити путіна на саміт G20 у 2025 році через ордер МКС на його арешт. Представник президента ПАР підтвердив, що правова ситуація залишається незмінною з часу саміту БРІКС.
Надмірний вилов риби призвів до зменшення чисельності акул і скатів більш ніж на 50% з 1970 року. Понад третина хондрихтіанів зараз під загрозою вимирання через вилов, деградацію середовища та зміну клімату.
Віце-президент Нетумбо Нанді-Ндаїтва перемогла на президентських виборах Намібії, отримавши 57% голосів. Вона стане першою жінкою-президентом в історії країни, продовживши 34-річне правління партії SWAPO.
Україна розширює дипломатичну присутність в Африці, відкриваючи 10 нових посольств. Зеленський анонсував створення зернових хабів та обмін технологіями з африканськими країнами.
Понад 50% людських патогенів посилюються через зміни клімату, показало нове дослідження. Екстремальна погода та міграція людей створюють нові шляхи поширення хвороб, включно з денге та вірусом Західного Нілу.