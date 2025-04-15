ПАР не запросить путіна на саміт G20 через ордер МКС

Південна Африка не може запросити путіна на саміт G20 у 2025 році через ордер МКС на його арешт. Представник президента ПАР підтвердив, що правова ситуація залишається незмінною з часу саміту БРІКС.