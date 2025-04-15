Південна Африка

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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2498 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Президент США оголосив про введення нових мит для окремих країн. Зокрема, Китай - 34%, Євросоюз та Велика Британія - 20%.

Новини Світу • 2 квітня, 20:46 • 10761 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

2 квітня в США набувають чинності нові мита, ініційовані Трампом, які можуть призвести до глобальної торговельної війни. Мита у 15% торкнуться країн з найбільшим торговим дефіцитом.

Економіка • 31 березня, 10:29 • 743286 перегляди

У ПАР крокодил відкусив руку 7-річному хлопчику під час риболовлі

У ПАР 7-річний хлопчик втратив руку після нападу крокодила під час риболовлі біля міста Брітс. Хлопчика врятували троє людей, проте руку врятувати не вдалося.

Суспільство • 26 березня, 23:33 • 22242 перегляди

У Південній Африці під час авіашоу розбився літак: загинув досвідчений пілот

Під час авіашоу West Coast Air Show у ПАР розбився літак Impala Mark 1. Досвідчений пілот Джеймс О’Коннелл загинув, триває розслідування.

Новини Світу • 23 березня, 02:38 • 19261 перегляди

США оголосили посла ПАР персоною нон грата через расову напруженість

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що посол ПАР Ебрагім Расул більше не є бажаною особою в країні. Трамп скоротив допомогу ПАР через закон про експропріацію землі.

Новини Світу • 14 березня, 22:47 • 19844 перегляди

Зеленський та президент ПАР проведуть переговори щодо мирного врегулювання війни з рф - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський відвідає ПАР 10 квітня для переговорів з президентом Сирилом Рамафосою. Зустріч спрямована на пошук шляхів мирного врегулювання війни з росією.

Війна • 7 березня, 09:32 • 12575 перегляди

США припинили фінансування програм проти поліомієліту, ВІЛ та малярії по всьому світу: які проєкти закрили

Адміністрація Трампа зупиняє фінансування 5800 проєктів USAID, включаючи програми вакцинації та лікування. Припинення підтримки торкнеться мільйонів людей у країнах, що розвиваються, та загрожує зростанням смертності.

Здоров'я • 28 лютого, 08:00 • 30043 перегляди

Європа розглядає створення "банку переозброєння" або оборонного фонду за участю Британії - FT

Європейські чиновники розробляють пропозиції щодо створення спеціального оборонного фонду для збільшення військових інвестицій. Розглядаються варіанти "банку переозброєння" та спеціального цільового інструменту з бюджетом 500 млрд євро.

Новини Світу • 27 лютого, 08:43 • 30353 перегляди

230 тисяч канадців вимагають позбавити Ілона Маска громадянства

Петиція про позбавлення Маска канадського громадянства набрала 230 тисяч підписів через його підтримку Трампа та антиканадські заяви. Маск, який очолює US DOGE Service, назвав Канаду "несправжньою країною" та підтримує ідею її приєднання до США.

Новини Світу • 25 лютого, 15:08 • 28455 перегляди

В ISW пояснили як рф перекручує позицію Китаю щодо війни в Україні

МЗС рф та Китаю по-різному висвітлили зустріч міністрів Лаврова та Ван І на саміті G20. росія намагається показати більшу підтримку своєї позиції з боку Китаю, ніж є насправді.

Війна • 21 лютого, 07:53 • 116572 перегляди

Глава МЗС Британії Девід Леммі: я не бачу бажання росіян справді досягти цього миру

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі не побачив реального бажання рф досягти миру після виступу лаврова на G20. Британія продовжить підтримувати Україну, виділяючи 3 млрд фунтів щорічно.

Новини Світу • 21 лютого, 05:18 • 24496 перегляди

Китай підтримав ініціативу Трампа щодо переговорів з рф про припинення війни в Україні

На саміті G20 Китай підтримав пропозицію Трампа вести переговори з агресором щодо війни в Україні без участі Києва. Союзники США виступили проти такого формату та консолідувалися навколо Зеленського.

Новини Світу • 21 лютого, 01:47 • 31707 перегляди

Зеленський провів телефонні розмови з лідерами 7 країн: що обговорювали

Президент України провів серію телефонних розмов з лідерами ПАР, Фінляндії, Франції, Данії, Канади та Норвегії. Обговорювалися питання безпеки, постачання зброї, санкції проти агресора та енергетична співпраця.

Війна • 21 лютого, 00:18 • 123977 перегляди

Говоритимуть про Україну: у ПАР зібралися міністри закордонних справ країн G20

У Йоганнесбурзі розпочалася зустріч міністрів закордонних справ G20 для обговорення світової торгівлі та ситуації в Україні. Держсекретар США Марко Рубіо відмовився від участі, натомість присутній глава МЗС рф лавров.

Політика • 20 лютого, 14:08 • 25888 перегляди

Meta планує прокласти підводний інтернет-кабель, що охоплює всю земну кулю

Meta анонсувала будівництво підводного кабелю довжиною 50 000 км, який з'єднає п'ять континентів. Проект матиме 24 оптоволоконні пари та прокладатиметься на глибині до 7000 метрів.

Новини Світу • 18 лютого, 07:34 • 27528 перегляди

На Багамах двох американських туристок вкусила акула через кілька хвилин після стрибка у воду

Дві американські туристки постраждали від нападу акули в бухті Біміні на Багамах. 20-річна Рілей Декер та 24-річна Саммер Лейман були врятовані друзями та доставлені до лікарні у Флориді.

Новини Світу • 12 лютого, 21:57 • 26350 перегляди

Трамп наказав припинити виконання закону, який забороняє підкуп іноземних посадових осіб

Президент США підписав указ про припинення виконання антикорупційного закону 1977 року. Білий дім пояснює це необхідністю зробити американські компанії більш конкурентоспроможними на міжнародному ринку.

Новини Світу • 11 лютого, 08:36 • 24654 перегляди

Держсекретар США відмовився брати участь у саміті G20 у ПАР

Марко Рубіо не відвідає саміт G20 в Йоганнесбурзі через незгоду з політикою ПАР. Він критикує країну за експропріацію приватної власності та просування ідей DEI.

Новини Світу • 6 лютого, 12:37 • 26503 перегляди

Трамп знову пригрозив БРІКС 100% митом, якщо вони спробують замінити американський долар - Reuters

Дональд Трамп попередив країни БРІКС про введення 100% мит у разі створення альтернативної валюти. Заява прозвучала на тлі очікування рішення щодо 25% мит для Канади та Мексики.

Новини Світу • 31 січня, 07:28 • 30822 перегляди

Великий астероїд може зіткнутися із Землею у 2032 році: вчені оцінили рівень небезпеки

Міжнародний астрономічний союз повідомив про 1,2% ймовірність зіткнення астероїда 2024 YR4 із Землею. Об'єкт розміром 40-100 метрів має рівень небезпеки 3 за шкалою Торіно.

Новини Світу • 29 січня, 16:50 • 32688 перегляди

Косатки витіснили тисячу білих акул із затоки в Південній Африці

Близько 1000 великих білих акул зникли із затоки біля міста Гансбаай в ПАР через напади косаток. Дослідники встановили, що після атак косаток у 2017 та 2021 роках акули масово покинули свої традиційні місця проживання.

Новини Світу • 24 січня, 13:54 • 111060 перегляди

Саудівська Аравія все ще оцінює можливість вступу до БРІКС - міністр економіки

Міністр економіки Саудівської Аравії повідомив, що країна все ще оцінює можливість приєднання до БРІКС. На відміну від інших запрошених країн, які вже погодились на вступ, королівство продовжує аналізувати різні аспекти членства.

Новини Світу • 20 січня, 15:03 • 23037 перегляди

Зеленський змінив посла України в Мозамбіку: хто очолить дипмісію

Президент звільнив Любов Абравітову з посади посла України в Мозамбіку. На її місце призначено Ростислава Троненка, про що свідчать відповідні укази глави держави.

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Індонезія стала новим членом БРІКС

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"Він не стане президентом": Трамп висловився про зростання політичного впливу Ілона Маска

Дональд Трамп спростував припущення про "узурпацію" влади Ілоном Маском після тижня політичних протистоянь. Маск активно виступив проти початкового законопроекту про фінансування уряду, опублікувавши понад 100 заперечень.

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ПАР не запросить путіна на саміт G20 через ордер МКС

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Глобальне дослідження показало критичне скорочення популяції акул і скатів за 50 років

Надмірний вилов риби призвів до зменшення чисельності акул і скатів більш ніж на 50% з 1970 року. Понад третина хондрихтіанів зараз під загрозою вимирання через вилов, деградацію середовища та зміну клімату.

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Президентом Намібії вперше в історії стала жінка

Віце-президент Нетумбо Нанді-Ндаїтва перемогла на президентських виборах Намібії, отримавши 57% голосів. Вона стане першою жінкою-президентом в історії країни, продовживши 34-річне правління партії SWAPO.

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Глобальне потепління прискорює поширення небезпечних патогенів

Понад 50% людських патогенів посилюються через зміни клімату, показало нове дослідження. Екстремальна погода та міграція людей створюють нові шляхи поширення хвороб, включно з денге та вірусом Західного Нілу.

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