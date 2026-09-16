США вводять заборону на в'їзд для посадовців із ПАР, які можуть бути причетні до дискримінації білих людей

США оголосили про заборону на в’їзд для південноафриканських чиновників, яких, на їхню думку, звинувачують у дискримінації білих людей та інших меншин. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.

Візи США будуть анульовані, а заявки на їх отримання відхилені для "іноземних громадян, які впроваджують або сприяють політиці, що заохочує дискримінацію за расовою ознакою, підбурює до насильства або дозволяє конфіскацію землі без компенсації в Південній Африці - сказав держсекретар США Марко Рубіо.

За його словами, уряд Південної Африки "постійно не вживав належних заходів для боротьби зі злочинністю в сільській місцевості, насильницькою та дегуманізуючою риторикою, а також дискримінаційною політикою на расовому ґрунті щодо африканерів та інших меншин".

‌Міністерство закордонних справ ПАР ‌заявило, що "з занепокоєнням" відреагувало на крок США, додавши, що ця заява відповідає "неправильній інтерпретації внутрішньої політики ПАР ⁠з боку маргінальних угруповань".

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала закріпити збір у розмірі $103 265 за нові робочі візи H-1B для висококваліфікованих іноземних працівників.