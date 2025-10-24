Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, який відбуває покарання у в'язниці La Santé, став дідусем хлопчика на ім'я Сілла Ніколя. Молодший син політика, 28-річний Луї Саркозі, та його дружина Наталі стали батьками дитини, яку назвали на честь діда.
Троє в'язнів французької тюрми Ла-Санте перебувають під слідством через відео з погрозами вбивством експрезиденту Ніколя Саркозі. Прокуратура Парижа відкрила розслідування за фактом погроз смертю, а Саркозі має намір подати цивільний позов.
Колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі, засудженому на 5 років, надали цілодобову охорону з двох поліцейських. Правоохоронці супроводжуватимуть його всюди, щоб гарантувати фізичну безпеку.
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі, який 21 жовтня розпочав відбування п’ятирічного тюремного строку, почав писати книгу. Він вже прийняв перших відвідувачів та займався спортом у в'язниці.
Експрезидент Франції Ніколя Саркозі прибув до паризької в'язниці Ла-Санте для відбування п'ятирічного терміну ув'язнення. Його прихильники зібралися біля в'язниці, а адвокати подали клопотання про умовно-дострокове звільнення.
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі з 21 жовтня розпочне відбувати п'ятирічний термін ув'язнення у паризькій в'язниці Ла-Санте за незаконне фінансування його виборчої кампанії. Його помістять до одиночної камери, де умови утримання є важкими.
Колишній президент Франції Ніколя Саркозі почне відбувати п'ятирічний термін ув'язнення 21 жовтня у в'язниці Санте в Парижі. Його засудили за злочинну змову щодо незаконного фінансування президентської кампанії 2007 року.
Головний прокурор Франції з фінансових злочинів Жан-Франсуа Бонер заперечив, що розслідування справи експрезидента Ніколя Саркозі було мотивоване ненавистю. Саркозі був засуджений до п'яти років ув'язнення за злочинну змову щодо фінансування його виборчої кампанії з Лівії.
Президент Франції Еммануель Макрон засудив погрози суддям, які винесли вирок у справі Ніколя Саркозі. Він закликав до швидкого притягнення винних до відповідальності.
Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі засудили до п'яти років позбавлення волі з відстрочкою.
Ніколя Саркозі визнано винним у злочинній змові між 2005 та 2007 роками. Його виправдано за звинуваченнями у корупції та отриманні краденого.
25 вересня в Парижі очікується вирок у справі колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, якого обвинувачують у незаконному фінансуванні виборчої кампанії коштами від лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Йому загрожує до семи років ув'язнення, а також фігурують 11 інших осіб, включаючи колишніх чиновників.