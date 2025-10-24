Ніколя Саркозі

$41.900.14
48.550.18
ukenru
17:15 • 366 перегляди
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
15:19 • 8136 перегляди
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29 • 14681 перегляди
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52 • 14704 перегляди
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47 • 29745 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17 • 22969 перегляди
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13 • 19021 перегляди
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57 • 27197 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68717 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 27280 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5.3м/с
80%
739мм
Популярнi новини
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 48387 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога24 жовтня, 07:48 • 44895 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть24 жовтня, 07:50 • 47859 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo24 жовтня, 09:56 • 35178 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 24398 перегляди
Публікації
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47 • 2224 перегляди
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47 • 29763 перегляди
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 24201 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 24564 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00 • 68724 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Блогери
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Лондон
Реклама
УНН Lite
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55 • 4648 перегляди
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження"12:41 • 10291 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto24 жовтня, 09:50 • 23150 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto24 жовтня, 07:30 • 48518 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 32450 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Су-34
Starlink
Золото
Теги
Люди

Ніколя Саркозі

французький державний і політичний діяч, 23-й президент Франції
Ніколя́ Поль Стефа́н Саркозі́ де Надь-Боча — французький державний і політичний діяч, 23-й президент Франції, 6-й президент П'ятої республіки з 16 травня 2007 р. до 15 травня 2012 р. У народі його часто кличуть на прізвисько «Сарко».
Новини по темi
Експрезидент Франції Саркозі дізнався про народження онука на другий день ув'язнення: як назвали малюкаVideo

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, який відбуває покарання у в'язниці La Santé, став дідусем хлопчика на ім'я Сілла Ніколя. Молодший син політика, 28-річний Луї Саркозі, та його дружина Наталі стали батьками дитини, яку назвали на честь діда.

Новини Світу • 14:35 • 1472 перегляди
У Франції затримали трьох ув’язнених за погрози смерті Ніколя Саркозі у в’язниці Ла-Санте

Троє в'язнів французької тюрми Ла-Санте перебувають під слідством через відео з погрозами вбивством експрезиденту Ніколя Саркозі. Прокуратура Парижа відкрила розслідування за фактом погроз смертю, а Саркозі має намір подати цивільний позов.

Кримінал та НП • 22 жовтня, 18:11 • 3780 перегляди
Засудженому на 5 років експрезиденту Франції Саркозі надали цілодобову охорону у в'язниці

Колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі, засудженому на 5 років, надали цілодобову охорону з двох поліцейських. Правоохоронці супроводжуватимуть його всюди, щоб гарантувати фізичну безпеку.

Політика • 22 жовтня, 05:56 • 2906 перегляди
Ніколя Саркозі почав писати книгу у в'язниці

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі, який 21 жовтня розпочав відбування п’ятирічного тюремного строку, почав писати книгу. Він вже прийняв перших відвідувачів та займався спортом у в'язниці.

Новини Світу • 22 жовтня, 02:07 • 4548 перегляди
"Невинну людину ув'язнили": Ніколя Саркозі прибув до в’язниці під спів "Марсельєзи" від його прихильників

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі прибув до паризької в'язниці Ла-Санте для відбування п'ятирічного терміну ув'язнення. Його прихильники зібралися біля в'язниці, а адвокати подали клопотання про умовно-дострокове звільнення.

Політика • 21 жовтня, 09:46 • 3517 перегляди
Ув'язнення Саркозі: експрезидент Франції відбуватиме покарання в одиночній камері, але каже, що не боїться тюрми – ЗМІ

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі з 21 жовтня розпочне відбувати п'ятирічний термін ув'язнення у паризькій в'язниці Ла-Санте за незаконне фінансування його виборчої кампанії. Його помістять до одиночної камери, де умови утримання є важкими.

Політика • 19 жовтня, 15:37 • 9979 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі буде ув’язнений 21 жовтня

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі почне відбувати п'ятирічний термін ув'язнення 21 жовтня у в'язниці Санте в Парижі. Його засудили за злочинну змову щодо незаконного фінансування президентської кампанії 2007 року.

Новини Світу • 13 жовтня, 19:59 • 5732 перегляди
Розслідування щодо експрезидента Франції Ніколя Саркозі не викликане "ненавистю" - прокурор

Головний прокурор Франції з фінансових злочинів Жан-Франсуа Бонер заперечив, що розслідування справи експрезидента Ніколя Саркозі було мотивоване ненавистю. Саркозі був засуджений до п'яти років ув'язнення за злочинну змову щодо фінансування його виборчої кампанії з Лівії.

Новини Світу • 29 вересня, 16:20 • 3776 перегляди
Макрон засудив погрози суддям у справі Саркозі та вимагає швидкого покарання

Президент Франції Еммануель Макрон засудив погрози суддям, які винесли вирок у справі Ніколя Саркозі. Він закликав до швидкого притягнення винних до відповідальності.

Новини Світу • 28 вересня, 18:05 • 5324 перегляди
Експрезидента Франції Саркозі засудили до п'яти років в'язниці: деталі вироку

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі засудили до п'яти років позбавлення волі з відстрочкою.

Політика • 25 вересня, 11:25 • 3040 перегляди
Справа Каддафі: експрезидента Франції Саркозі визнано винним у злочинній змові

Ніколя Саркозі визнано винним у злочинній змові між 2005 та 2007 роками. Його виправдано за звинуваченнями у корупції та отриманні краденого.

Новини Світу • 25 вересня, 08:57 • 3280 перегляди
Сьогодні очікується вирок у справі Саркозі: експрезидент Франції може отримати 7 років за 5 мільйонів євро від Каддафі

25 вересня в Парижі очікується вирок у справі колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, якого обвинувачують у незаконному фінансуванні виборчої кампанії коштами від лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Йому загрожує до семи років ув'язнення, а також фігурують 11 інших осіб, включаючи колишніх чиновників.

Новини Світу • 25 вересня, 07:32 • 2788 перегляди