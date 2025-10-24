Сьогодні очікується вирок у справі Саркозі: експрезидент Франції може отримати 7 років за 5 мільйонів євро від Каддафі

25 вересня в Парижі очікується вирок у справі колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, якого обвинувачують у незаконному фінансуванні виборчої кампанії коштами від лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Йому загрожує до семи років ув'язнення, а також фігурують 11 інших осіб, включаючи колишніх чиновників.