Ув'язнення Саркозі: експрезидент Франції відбуватиме покарання в одиночній камері, але каже, що не боїться тюрми – ЗМІ

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, засуджений до п’яти років позбавлення волі у справі про нелегальне фінансування його виборчої кампанії з боку Лівії, з 21 жовтня розпочне відбувати покарання у паризькій в’язниці Ла-Санте. Політика помістять до одиночної камери. Про це повідомляє BFMTV, пише УНН.

Деталі

Після багаторічних судових процесів Ніколя Саркозі стане першим президентом Франції, який реально відбуватиме тюремний термін. Його засуджено до п’яти років позбавлення волі, з яких два – умовно, за "злочинну змову" у справі про незаконне фінансування виборчої кампанії 2007 року коштами режиму Муаммара Каддафі.

Згідно з рішенням суду, 21 жовтня політика переведуть до в’язниці Ла-Санте, розташованої в 14-му окрузі Парижа. За інформацією французьких ЗМІ, Саркозі розмістять в одиночній камері, яка раніше була передбачена для ув’язнених, що потребують підвищеного рівня безпеки.

Умови утримання в ізоляторі важкі…Ти весь час один – зазначила колишня заступниця начальника в’язниці Флаві Раулт.

Ув’язнені в ізоляторі не беруть участі у групових заходах і можуть виходити на прогулянку лише одну годину на день у відокремленому дворі. Для них також передбачені окремі спортивні приміщення.

Розслідування щодо експрезидента Франції Ніколя Саркозі не викликане "ненавистю" - прокурор

Попри вирок, 69-річний Саркозі запевняє, що готовий до цього випробування. В інтерв’ю La Tribune Dimanche він заявив:

"Я не боюся в’язниці. Триматиму голову високо піднятою – навіть біля дверей Міністерства юстиції".

Під час ув’язнення колишній президент планує працювати над новою книгою, яку, за його словами, присвятить "свободі, гідності та істині".

Нагадаємо

Ніколя Саркозі суд визнав винним у злочинній змові між 2005 та 2007 роками.

Саркозі засудили до п'яти років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку.