Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Розслідування щодо експрезидента Франції Ніколя Саркозі не викликане "ненавистю" - прокурор

Київ • УНН

 • 1268 перегляди

Головний прокурор Франції з фінансових злочинів Жан-Франсуа Бонер заперечив, що розслідування справи експрезидента Ніколя Саркозі було мотивоване ненавистю. Саркозі був засуджений до п'яти років ув'язнення за злочинну змову щодо фінансування його виборчої кампанії з Лівії.

Розслідування щодо експрезидента Франції Ніколя Саркозі не викликане "ненавистю" - прокурор

Французький прокурор, який вів справу проти колишнього президента Ніколя Саркозі щодо фінансування виборчої кампанії з Лівії, заперечив, що розслідування було мотивоване ненавистю, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

У рідкісному публічному коментарі Жан-Франсуа Бонер, головний прокурор Франції з фінансових злочинів, заявив у понеділок радіо RTL: "У нас немає ненависті для вираження… Наш компас — це закон, це верховенство права".

Додамо

Минулого тижня Саркозі був засуджений до п'яти років ув'язнення після того, як суд визнав його винним у злочинній змові щодо схеми отримання коштів на виборчу кампанію від режиму покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Після вироку він сказав, що "ненависть" до нього "безумовно не має меж".

Саркозі, який заперечував правопорушення та подав апеляцію, буде повідомлено наступного місяця, коли розпочнеться його тюремне ув'язнення.

Суддя Наталі Гаваріно винесла спеціальний вид вироку, який означає, що 70-річний Саркозі повинен буде почати відбувати тюремне ув'язнення, навіть якщо він подасть апеляцію. Вона обґрунтувала цей крок тим, що злочини були "винятково тяжкими" та "ймовірно підірвали довіру громадян".

З моменту винесення вироку минулого тижня Гаваріно, головний суддя на тримісячному судовому процесі над Саркозі та 11 іншими особами, отримувала погрози смертю та повідомлення з погрозами "серйозним насильством". Паризька прокуратура розпочала два розслідування погроз насильством щодо неї.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив у дописі в соціальних мережах на вихідних, що напади або погрози смертю на адресу магістратів є "неприйнятними". Він сказав: "Верховенство права є основою нашої демократії… Незалежність судової влади, її неупередженість, а також захист магістратів, які її підтримують, є її основними стовпами".

Жеральд Дарманен, міністр юстиції у колишньому уряді, написав у вихідних: "Залякування та погрози смертю на адресу суддів абсолютно неприйнятні в демократії".

Експрезидента Франції Саркозі засудили до п'яти років в'язниці: деталі вироку25.09.25, 14:25 • 2897 переглядiв

Саркозі був визнаний винним у злочинній змові, але виправданий за трьома окремими звинуваченнями у корупції, зловживанні державними коштами Лівії та незаконному фінансуванні виборчої кампанії. Прокурор заявив суду, що Саркозі уклав "фаустівський пакт корупції з одним із найжахливіших диктаторів останніх 30 років", щоб отримати фінансування виборів від Каддафі для своєї успішної президентської кампанії у 2007 році.

70-річний Саркозі, який був президентом Франції правого крила з 2007 по 2012 рік, заявив у неділю в інтерв'ю Le Journal du Dimanche, що вирок і покарання проти нього "порушили… усі межі верховенства права".

Саркозі, який, як очікується, потрапить до в'язниці у дату, встановлену прокурором найближчими тижнями, у суботу був помічений за переглядом футбольного матчу "Парі Сен-Жермен" на стадіоні "Парк де Пренс". Він також зняв відео, де його дружина, співачка та колишня модель Карла Бруні, співає пісню The Beatles Let It Be на його підтримку.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Жеральд Дарманен
Лівія
Емманюель Макрон
Франція