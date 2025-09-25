Експрезидента Франції Саркозі засудили до п'яти років в'язниці: деталі вироку
Київ • УНН
Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі засудили до п'яти років позбавлення волі з відстрочкою.
Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі засудили до п'яти років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку. Його звинувачують у фінансуванні передвиборчої кампанії лівійським режимом Муаммара Каддафі у 2005-2007 роках: сам Саркозі відкидає звинувачення. Про це повідомляє УНН з посиланням на BFM.
Деталі
За версією слідства, експрезидент отримував під час перевиборчої кампанії гроші від режиму лівійського диктатора Муаммара Каддафі: йдеться про суму у понад 50 млн євро. Ці гроші допомогли йому виграти вибори, заявили слідчі.
Сам політик звинувачення на свою адресу з цього приводу відкидає. Суд також призначив йому штраф у 100 тисяч євро і заборонив йому обіймати державні посади на 5 років.
Водночас суд виправдав Саркозі за іншими статтями, зокрема за звинуваченням у корупції.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що Ніколя Саркозі суд визнав винним у злочинній змові між 2005 та 2007 роками.