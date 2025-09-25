Справа Каддафі: експрезидента Франції Саркозі визнано винним у злочинній змові

$41.410.03
48.660.14
ukenru
Ексклюзив
10:06 • 114 перегляди
Удар ГУР морськими дронами: паралізовано роботу нафтових терміналів рф у туапсе та новоросійску - джерелаPhotoVideo
06:48 • 10843 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
06:09 • 29609 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 39449 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 61622 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 50025 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 44550 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
24 вересня, 11:17 • 41170 перегляди
новоросійськ зазнав атаки повітряних та морських дронів: відео і всі деталіVideo
24 вересня, 11:04 • 71222 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики
Ексклюзив
24 вересня, 10:07 • 23136 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
4м/с
50%
760мм
Популярнi новини
Понад 60 країн підтвердили, що Крим – це Україна, окупація ніколи не буде визнана25 вересня, 00:56 • 27566 перегляди
Агент "АТЕШ" знищив бензовоз та УАЗ у військовій частині біля БердянськаVideo25 вересня, 02:45 • 28010 перегляди
Холодне повітря та дощі: прогноз погоди в Україні на 25 вересняPhoto25 вересня, 03:07 • 26623 перегляди
На залізниці знеструмлення через ворожі обстріли: затримки низки поїздів сягають 5 годин05:22 • 35621 перегляди
6-річний хлопчик влаштував пожежу в гіпермаркеті Києва: батькам загрожує штрафPhotoVideo05:27 • 23842 перегляди
Публікації
Вертиго, стрес та мігрень: комплексний підхід до діагностики та корекції запаморочення 07:15 • 12992 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
Ексклюзив
06:09 • 29609 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду24 вересня, 14:27 • 61622 перегляди
Опалювальний сезон 2025 року: старт, тарифи та головні виклики24 вересня, 11:04 • 71222 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось24 вересня, 09:04 • 65655 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Олена Сосєдка
Віктор Орбан
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Крим
Запоріжжя
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії06:17 • 12493 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 52983 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 111762 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 70409 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 83449 перегляди
Актуальне
Су-34
Financial Times
BFM TV
МіГ-31
The Guardian

Справа Каддафі: експрезидента Франції Саркозі визнано винним у злочинній змові

Київ • УНН

 • 1448 перегляди

Ніколя Саркозі визнано винним у злочинній змові між 2005 та 2007 роками. Його виправдано за звинуваченнями у корупції та отриманні краденого.

Справа Каддафі: експрезидента Франції Саркозі визнано винним у злочинній змові

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі у суді визнано винним у злочинній змові та виправдано за обвинуваченнями у корупції, повідомляє BFMTV, пише УНН.

Деталі

Ніколя Саркозі був визнаний винним у злочинній змові між 2005 та 2007 роками.

Колишнього президента Франції було виправдано за звинуваченнями в отриманні краденого та прийнятті корупції.

Доповнення

Паризький кримінальний суд виніс свій вердикт у цей четвер, 25 вересня, у справі про підозри в тому, що диктатор Лівії Муаммар Каддафі фінансував успішну президентську кампанію Ніколя Саркозі 2007 року, колишньому президенту загрожує суворе тюремне ув'язнення.

Юлія Шрамко

Новини Світу
BFM TV
Лівія
Франція