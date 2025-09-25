Справа Каддафі: експрезидента Франції Саркозі визнано винним у злочинній змові
Київ • УНН
Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі у суді визнано винним у злочинній змові та виправдано за обвинуваченнями у корупції, повідомляє BFMTV, пише УНН.
Деталі
Ніколя Саркозі був визнаний винним у злочинній змові між 2005 та 2007 роками.
Колишнього президента Франції було виправдано за звинуваченнями в отриманні краденого та прийнятті корупції.
Доповнення
Паризький кримінальний суд виніс свій вердикт у цей четвер, 25 вересня, у справі про підозри в тому, що диктатор Лівії Муаммар Каддафі фінансував успішну президентську кампанію Ніколя Саркозі 2007 року, колишньому президенту загрожує суворе тюремне ув'язнення.