Дело Каддафи: экс-президент Франции Саркози признан виновным в преступном сговоре
Киев • УНН
Николя Саркози признан виновным в преступном сговоре между 2005 и 2007 годами. Он оправдан по обвинениям в коррупции и получении краденого.
Бывший президент Франции Николя Саркози признан судом виновным в преступном сговоре и оправдан по обвинениям в коррупции, сообщает BFMTV, пишет УНН.
Детали
Николя Саркози был признан виновным в преступном сговоре между 2005 и 2007 годами.
Бывший президент Франции был оправдан по обвинениям в получении краденого и принятии коррупции.
Дополнение
Парижский уголовный суд вынес свой вердикт в этот четверг, 25 сентября, по делу о подозрениях в том, что диктатор Ливии Муаммар Каддафи финансировал успешную президентскую кампанию Николя Саркози 2007 года, бывшему президенту грозит суровое тюремное заключение.