Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьми

Киев • УНН

 • 1454 просмотра

Президент США Дональд Трамп обсуждал с детьми путешествия Санта-Клауса, за которыми следит программа NORAD. Во время разговора он упомянул Украину вместе с Китаем и россией.

Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьми

Президент США Дональд Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

В среду Трамп обсудил с детьми путешествия Санта-Клауса в канун Рождества, за которыми следит программа отслеживания Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) во время звонков, которые, как отмечает Axios, "были полны веселья и шуток".

Первая леди Мелания Трамп также участвовала в звонках из их дома в Палм-Бич во Флориде во время традиции отслеживания Санта-Клауса NORAD, которая длится уже 70 лет. "Менее традиционными были некоторые комментарии президента к детям во время звонков", пишет Axios.

Во время одного из разговоров 10-летний мальчик из Оклахомы спросил президента США об отслеживании передвижения Санты. "Санта - очень хороший человек, - сказал Трамп в костюме и золотом галстуке Джасперу в Талсе. - Мы хотим убедиться, что он не проник, что мы не даем проникнуть в нашу страну плохому Санта-Клаусу. Поэтому мы выяснили, что Санта - добрый. Санта любит вас. Санта любит Оклахому, как и я. Знаете, Оклахома очень хорошо отнеслась ко мне во время выборов. Поэтому я люблю Оклахому. Никогда не покидайте Оклахому, хорошо?"

Через несколько звонков Трамп указал: "Могли бы заниматься этим весь день", при этом добавив: "Мы должны вернуться к Китаю, россии, Украине. Мы должны вернуться к другим вещам, но этим могли бы заниматься весь день. Хорошо, генерал, мы готовы".

"Все устали от этой войны": Трамп сделал заявление о "мирных переговорах"23.12.25, 04:14 • 31610 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Новый год
Мелания Трамп
Выборы в США
Война в Украине
Оклахома
Дональд Трамп
Китай
Украина
Флорида