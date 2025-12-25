Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия с детьми
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп обсуждал с детьми путешествия Санта-Клауса, за которыми следит программа NORAD. Во время разговора он упомянул Украину вместе с Китаем и россией.
Президент США Дональд Трамп упомянул Украину во время рождественского мероприятия, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
В среду Трамп обсудил с детьми путешествия Санта-Клауса в канун Рождества, за которыми следит программа отслеживания Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) во время звонков, которые, как отмечает Axios, "были полны веселья и шуток".
Первая леди Мелания Трамп также участвовала в звонках из их дома в Палм-Бич во Флориде во время традиции отслеживания Санта-Клауса NORAD, которая длится уже 70 лет. "Менее традиционными были некоторые комментарии президента к детям во время звонков", пишет Axios.
Во время одного из разговоров 10-летний мальчик из Оклахомы спросил президента США об отслеживании передвижения Санты. "Санта - очень хороший человек, - сказал Трамп в костюме и золотом галстуке Джасперу в Талсе. - Мы хотим убедиться, что он не проник, что мы не даем проникнуть в нашу страну плохому Санта-Клаусу. Поэтому мы выяснили, что Санта - добрый. Санта любит вас. Санта любит Оклахому, как и я. Знаете, Оклахома очень хорошо отнеслась ко мне во время выборов. Поэтому я люблю Оклахому. Никогда не покидайте Оклахому, хорошо?"
Через несколько звонков Трамп указал: "Могли бы заниматься этим весь день", при этом добавив: "Мы должны вернуться к Китаю, россии, Украине. Мы должны вернуться к другим вещам, но этим могли бы заниматься весь день. Хорошо, генерал, мы готовы".
