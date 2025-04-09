На Багамах двух американских туристок укусила акула через несколько минут после прыжка в воду

Две американские туристки пострадали от нападения акулы в бухте Бимини на Багамах. 20-летняя Рилей Декер и 24-летняя Саммер Лейман были спасены друзьями и доставлены в больницу во Флориде.