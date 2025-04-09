В результате наводнений и торнадо в ряде штатов США погибло 20 человек. Больше всего жертв в Теннесси, Миссури и Кентукки, непогода движется на восток, вызывая дожди и грозы.
Amazon планирует запустить 27 спутников Project Kuiper 9 апреля. Компания собирается конкурировать со SpaceX Илона Маска, которая запустила более 8000 спутников Starlink.
Из-за роста напряженности между странами, некоторые канадцы, имеющие дома в США, решили их продать. Канадцев беспокоит страхование и решения администрации Трампа.
Легенда гольфа Тайгер Вудс и бывшая жена Трампа-младшего Ванесса Трамп подтвердили роман. Пара вместе со Дня благодарения, они проживают во Флориде.
Мужчина, притворяясь покупателем для игрока НБА, проглотил бриллиантовые серьги в VIP-зале магазина Tiffany & Co. Полиция задержала вора и изъяла драгоценности стоимостью $769 500 после двухнедельного наблюдения.
SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с полезной нагрузкой NROL-57. Ракета стартовала из Калифорнии в рамках миссии для Национального управления разведки США.
Космический корабль SpaceX Dragon с астронавтами NASA и космонавтом роскосмоса приводнился у побережья Флориды.
Американские астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, застрявшие на МКС, вернутся на Землю на корабле SpaceX Crew Dragon. Их миссия затянулась из-за проблем с кораблем Boeing Starliner.
В результате торнадо и сильного ветра в нескольких штатах США погибли по меньшей мере 37 человек. Трамп активировал Нацгвардию в Арканзасе, власти помогают пострадавшим от стихии.
Дональд Трамп анонсировал разговор с владимиром путиным 18 марта для обсуждения прекращения войны в Украине. Переговоры будут касаться вопросов территории и электростанций.
Дональд Трамп сообщил о своей победе на чемпионате гольф-клуба в округе Палм-Бич, штат Флорида. По его словам, это, пожалуй, его последняя победа.
SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС, доставивши астронавтів NASA, JAXA та Роскосмосу. Екіпаж Crew-10 приєднається до Експедиції 72 для проведення наукових досліджень.
Ракета Falcon 9 стартовала из Флориды, отправив на орбиту Crew Dragon с астронавтами NASA, Японии и рф. Миссия также вернет на Землю астронавтов, задержанных на МКС из-за технических проблем.
SpaceX готовится к запуску ракеты с четырьмя астронавтами на МКС. Запуск, первоначально запланированный на среду, перенесен на субботу из-за технических проблем на стартовой площадке.
ВВС США перехватили гражданский самолет в запрещенной зоне возле дома Дональда Трампа во Флориде. Это уже 20-й подобный инцидент с момента вступления президента в должность.
Дональд Трамп потратил более 18 миллионов долларов налогоплательщиков на игру в гольф во Флориде с момента возвращения в Белый дом. Каждая поездка в Мар-а-Лаго стоит бюджету США 3,3 миллиона долларов.
Курортная резиденция Трампа и округ Палм-Бич во Флориде попали в зону высокого риска лесных пожаров. В штате уже зафиксировано более 600 пожаров в этом году, 18 из них все еще активны.
Генпрокурор США Памела Бонди обнародовала первую часть рассекреченных документов по делу Джеффри Эпштейна. Файлы содержат телефонную книгу с контактами известных лиц, хотя эта информация уже была ранее доступна.
В Бостоне около 1000 человек провели снежный марш при минусовой температуре. Протестующие во Флориде и Калифорнии выступили против политики Трампа и назначения Маска главой DOGE.
Две американские туристки пострадали от нападения акулы в бухте Бимини на Багамах. 20-летняя Рилей Декер и 24-летняя Саммер Лейман были спасены друзьями и доставлены в больницу во Флориде.
Министерство юстиции США работает над возвращением Трампу секретных и несекретных материалов, изъятых во время обыска в 2022 году. Среди вещей - рубашки для гольфа, открытки и фотографии Селин Дион.
Министерство обороны США готовит план полного вывода войск из Сирии в течение 30-90 дней. В стране сейчас находится около 2000 американских военнослужащих, включая 1100 временных ротационных сил.
Посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace сделал редкие снимки затмения Земли во время своей миссии к Луне. Аппарат успешно начал 45-дневную миссию и уже передает научные данные на Землю.
Шон Керран, который защитил Трампа во время покушения в июле, возглавит Секретную службу США. Керран работает в службе с 2001 года и был частью команды безопасности Трампа во время его первого президентского срока.
Дональд Трамп заявил о подготовке к встрече с владимиром путиным, не раскрывая конкретной даты. Ранее путин отверг мирный план, который разрабатывает команда Трампа.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ответила на идею Трампа переименовать Мексиканский залив. Она предложила называть всю Северную Америку "Мексиканской Америкой", ссылаясь на карту 1607 года.
SpaceX осуществила первый в 2024 году запуск 24 спутников Starlink с мыса Канаверал. Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на беспилотный корабль, совершив свой 17-й полет.
Президент США планирует запретить разработку нефтяных и газовых месторождений на 625 млн акров прибрежной территории. Запрет коснется Атлантического и Тихого океанов, а также восточной части Мексиканского залива.
Дональд Трамп подтвердил свое участие в государственных похоронах Джимми Картера 9 января в Вашингтоне. Также он выразил поддержку действующему спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.
Федеральный судья в Нью-Йорке разрешил истице временно оставаться анонимной в деле об изнасиловании против Jay-Z и Diddy. Женщина утверждает, что была изнасилована рэперами в 2000 году, когда ей было 13 лет.