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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Напряженность между странами возрастает: некоторые канадцы продают дома в США

Из-за роста напряженности между странами, некоторые канадцы, имеющие дома в США, решили их продать. Канадцев беспокоит страхование и решения администрации Трампа.

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Тайгер Вудс и Ванесса Трамп подтвердили свой роман в соцсетях: "любовь витает в воздухе"

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SpaceX запустила секретную миссию NROL-57 для разведывательного управления США

SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с полезной нагрузкой NROL-57. Ракета стартовала из Калифорнии в рамках миссии для Национального управления разведки США.

Новости Мира • 21 марта, 08:06 • 19563 просмотра

Застрявшие на МКС астронавты вернулись на Землю с экипажем Crew-9 на капсуле SpaceX

Космический корабль SpaceX Dragon с астронавтами NASA и космонавтом роскосмоса приводнился у побережья Флориды.

Новости Мира • 19 марта, 06:12 • 13971 просмотра

Астронавты, застрявшие на МКС на 9 месяцев, вернутся на Землю во вторник - NASA

Американские астронавты Бутч Уилмор и Суни Уильямс, застрявшие на МКС, вернутся на Землю на корабле SpaceX Crew Dragon. Их миссия затянулась из-за проблем с кораблем Boeing Starliner.

Новости Мира • 17 марта, 10:59 • 60958 просмотра

Торнадо в США: из-за непогоды 37 погибших, Трамп задействовал Нацгвардию в Арканзасе

В результате торнадо и сильного ветра в нескольких штатах США погибли по меньшей мере 37 человек. Трамп активировал Нацгвардию в Арканзасе, власти помогают пострадавшим от стихии.

Новости Мира • 17 марта, 08:31 • 75017 просмотра

Трамп объявил день переговоров с путиным о прекращении войны в Украине и раскрыл основные темы

Дональд Трамп анонсировал разговор с владимиром путиным 18 марта для обсуждения прекращения войны в Украине. Переговоры будут касаться вопросов территории и электростанций.

Война • 17 марта, 05:23 • 160748 просмотра

"Наверное, мой последний": Трамп похвастался, что выиграл чемпионат по гольфу

Дональд Трамп сообщил о своей победе на чемпионате гольф-клуба в округе Палм-Бич, штат Флорида. По его словам, это, пожалуй, его последняя победа.

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SpaceX Dragon успішно доставив Crew-10 на Міжнародну космічну станцію

SpaceX Dragon успішно пристикувався до МКС, доставивши астронавтів NASA, JAXA та Роскосмосу. Екіпаж Crew-10 приєднається до Експедиції 72 для проведення наукових досліджень.

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SpaceX успешно отправила новый экипаж на Международную космическую станцию

Ракета Falcon 9 стартовала из Флориды, отправив на орбиту Crew Dragon с астронавтами NASA, Японии и рф. Миссия также вернет на Землю астронавтов, задержанных на МКС из-за технических проблем.

Новости Мира • 15 марта, 01:53 • 25234 просмотра

SpaceX готовится к запуску миссии на Международную космическую станцию

SpaceX готовится к запуску ракеты с четырьмя астронавтами на МКС. Запуск, первоначально запланированный на среду, перенесен на субботу из-за технических проблем на стартовой площадке.

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В США истребители перехватили самолет возле резиденции Трампа Мар-а-Лаго

ВВС США перехватили гражданский самолет в запрещенной зоне возле дома Дональда Трампа во Флориде. Это уже 20-й подобный инцидент с момента вступления президента в должность.

Общество • 10 марта, 12:00 • 20605 просмотра

Захват Трампа гольфом стоил США 18 миллионов долларов с начала его президентства - HuffPost

Дональд Трамп потратил более 18 миллионов долларов налогоплательщиков на игру в гольф во Флориде с момента возвращения в Белый дом. Каждая поездка в Мар-а-Лаго стоит бюджету США 3,3 миллиона долларов.

Новости Мира • 9 марта, 06:30 • 61397 просмотра

Усадьба Трампа Мар-а-Лаго оказалась под угрозой из-за лесных пожаров во Флориде

Курортная резиденция Трампа и округ Палм-Бич во Флориде попали в зону высокого риска лесных пожаров. В штате уже зафиксировано более 600 пожаров в этом году, 18 из них все еще активны.

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Генпрокурор США раскрыла часть документов по делу Эпштейна: что содержат файлы

Генпрокурор США Памела Бонди обнародовала первую часть рассекреченных документов по делу Джеффри Эпштейна. Файлы содержат телефонную книгу с контактами известных лиц, хотя эта информация уже была ранее доступна.

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Сотни американцев вышли на мороз на улицы городов, чтобы протестовать против Трампа и Маска

В Бостоне около 1000 человек провели снежный марш при минусовой температуре. Протестующие во Флориде и Калифорнии выступили против политики Трампа и назначения Маска главой DOGE.

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На Багамах двух американских туристок укусила акула через несколько минут после прыжка в воду

Две американские туристки пострадали от нападения акулы в бухте Бимини на Багамах. 20-летняя Рилей Декер и 24-летняя Саммер Лейман были спасены друзьями и доставлены в больницу во Флориде.

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ФБР вернет Трампу секретные документы, изъятые во время обыска в 2022 году

Министерство юстиции США работает над возвращением Трампу секретных и несекретных материалов, изъятых во время обыска в 2022 году. Среди вещей - рубашки для гольфа, открытки и фотографии Селин Дион.

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Пентагон готовит план вывода войск США из Сирии после заявлений Трампа

Министерство обороны США готовит план полного вывода войск из Сирии в течение 30-90 дней. В стране сейчас находится около 2000 американских военнослужащих, включая 1100 временных ротационных сил.

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Лунный зонд Firefly зафиксировал затмение Земли из космоса

Посадочный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace сделал редкие снимки затмения Земли во время своей миссии к Луне. Аппарат успешно начал 45-дневную миссию и уже передает научные данные на Землю.

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Трамп назначил своего телохранителя новым директором Секретной службы США

Шон Керран, который защитил Трампа во время покушения в июле, возглавит Секретную службу США. Керран работает в службе с 2001 года и был частью команды безопасности Трампа во время его первого президентского срока.

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Трамп анонсировал подготовку к встрече с путиным

Дональд Трамп заявил о подготовке к встрече с владимиром путиным, не раскрывая конкретной даты. Ранее путин отверг мирный план, который разрабатывает команда Трампа.

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"Мексиканская Америка" звучит неплохо: президент Мексики ответила Трампу

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ответила на идею Трампа переименовать Мексиканский залив. Она предложила называть всю Северную Америку "Мексиканской Америкой", ссылаясь на карту 1607 года.

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SpaceX запустила Falcon 9 с 24 спутниками Starlink на орбиту

SpaceX осуществила первый в 2024 году запуск 24 спутников Starlink с мыса Канаверал. Первая ступень Falcon 9 успешно приземлилась на беспилотный корабль, совершив свой 17-й полет.

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Байден готовит масштабный запрет на добычу нефти и газа на шельфе США

Президент США планирует запретить разработку нефтяных и газовых месторождений на 625 млн акров прибрежной территории. Запрет коснется Атлантического и Тихого океанов, а также восточной части Мексиканского залива.

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Суд разрешил истице по делу об изнасиловании Jay-Z оставаться анонимной

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