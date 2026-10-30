Трамп отменил митинг в Канзасе накануне промежуточных выборов и обругал журналиста

Президент США Дональд Трамп отменил запланированный митинг в штате Канзас. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

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Во время предвыборной встречи в Южной Каролине глава Белого дома заявил, что его решение отменить митинг в Канзасе в эти выходные никак не связано с электоральными перспективами сенатора Роджера Маршалла.

На вопрос журналиста, не связано ли это решение с состоянием здоровья президента или усталостью от поездок, Трамп ответил в резкой манере.

Причина в том, что я не считаю нужным ехать в Канзас. Завтра я лечу во Флориду. ... Приведите себя в порядок. Выглядите ужасно - сказал Трамп репортеру.

Издание указывает, что в этом месяце Трамп выступает на мероприятиях почти каждый день, поддерживая республиканцев перед промежуточными выборами 3 ноября. На нескольких недавних мероприятиях он сам признавал, что из-за постоянных поездок у него осип голос.

Напомним

По данным Newsweek, Демократическая партия США может вернуть контроль над Сенатом по итогам промежуточных выборов 3 ноября. Отдельные прогностические модели допускают, что партия получит до 55 мест из 100.

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