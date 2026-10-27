Трамп пообещал по $1 млн за разоблачение фальсификаций на выборах в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов выплатить по 1 млн долларов людям, которые сообщат о случаях фальсификации американских выборов. Вознаграждение будет касаться как предыдущих голосований, так и будущих промежуточных выборов в Конгресс в 2026 году. Об этом Трамп написал в социальных сетях, сообщает УНН.

Детали

По словам американского президента, деньги будут выплачивать только после того, как правоохранители задержат причастных к фальсификациям, а суд признает их виновными.

Каждый, кто сообщит о фальсификациях на прошлых выборах или на будущих промежуточных выборах 2026 года, получит 1 000 000 долларов после ареста и осуждения тех, кто организовал эти фальсификации! – заявил Трамп.

Что известно об инициативе Трампа

Пока неизвестно, как именно будет работать предложенная система вознаграждений, кто будет проверять сообщения и из каких средств будут финансироваться выплаты.

Трамп также не уточнил, идет ли речь об официальной государственной программе или о его личной инициативе.

Промежуточные выборы в Конгресс США запланированы на 3 ноября 2026 года. Американцы будут выбирать всех членов Палаты представителей и часть Сената.

Вэнс обвинил диктаторов в росте цен на бензин и спровоцировал неудобные сравнения с Трампом