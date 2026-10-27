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Трамп пообіцяв по $1 млн за викриття фальсифікацій на виборах у США

Київ • УНН

 • 854 перегляди

Трамп заявив, що виплачуватиме $1 млн за повідомлення про фальсифікації після арешту й вироку винним. Механізм ініціативи невідомий.

Трамп пообіцяв по $1 млн за викриття фальсифікацій на виборах у США

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий виплатити по 1 млн доларів людям, які повідомлять про випадки фальсифікації американських виборів. Винагорода стосуватиметься як попередніх голосувань, так і майбутніх проміжних виборів до Конгресу у 2026 році. Про це Трамп написав у соціальних мережах, пише УНН.

Деталі

За словами американського президента, гроші виплачуватимуть лише після того, як правоохоронці затримають причетних до фальсифікацій, а суд визнає їх винними.

Кожен, хто повідомить про фальсифікації на минулих виборах або на майбутніх проміжних виборах 2026 року, отримає 1 000 000 доларів після арешту та засудження тих, хто організував ці фальсифікації!

– заявив Трамп.

Що відомо про ініціативу Трампа

Поки невідомо, як саме працюватиме запропонована система винагород, хто перевірятиме повідомлення та з яких коштів фінансуватимуть виплати.

Трамп також не уточнив, чи йдеться про офіційну державну програму, чи про його особисту ініціативу.

Проміжні вибори до Конгресу США заплановані на 3 листопада 2026 року. Американці обиратимуть усіх членів Палати представників та частину Сенату.

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Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Вибори в США
Соціальна мережа
Конгрес США
Дональд Трамп