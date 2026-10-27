Трамп пообіцяв по $1 млн за викриття фальсифікацій на виборах у США

Україну чекає "жорстока зима", а путін не прагне миру – тривожне попередження Каллас

Україну чекає "жорстока зима", а путін не прагне миру – тривожне попередження Каллас

Україну чекає "жорстока зима", а путін не прагне миру – тривожне попередження Каллас

Україну чекає "жорстока зима", а путін не прагне миру – тривожне попередження Каллас

Європа бере оборону у свої руки – п'ять провідних країн зробили гучну заяву щодо НАТО

Європа бере оборону у свої руки – п'ять провідних країн зробили гучну заяву щодо НАТО

Європа бере оборону у свої руки – п'ять провідних країн зробили гучну заяву щодо НАТО

Європа бере оборону у свої руки – п'ять провідних країн зробили гучну заяву щодо НАТО