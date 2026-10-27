Трамп пообіцяв по $1 млн за викриття фальсифікацій на виборах у США
Київ • УНН
Трамп заявив, що виплачуватиме $1 млн за повідомлення про фальсифікації після арешту й вироку винним. Механізм ініціативи невідомий.
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий виплатити по 1 млн доларів людям, які повідомлять про випадки фальсифікації американських виборів. Винагорода стосуватиметься як попередніх голосувань, так і майбутніх проміжних виборів до Конгресу у 2026 році. Про це Трамп написав у соціальних мережах, пише УНН.
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За словами американського президента, гроші виплачуватимуть лише після того, як правоохоронці затримають причетних до фальсифікацій, а суд визнає їх винними.
Кожен, хто повідомить про фальсифікації на минулих виборах або на майбутніх проміжних виборах 2026 року, отримає 1 000 000 доларів після арешту та засудження тих, хто організував ці фальсифікації!
Що відомо про ініціативу Трампа
Поки невідомо, як саме працюватиме запропонована система винагород, хто перевірятиме повідомлення та з яких коштів фінансуватимуть виплати.
Трамп також не уточнив, чи йдеться про офіційну державну програму, чи про його особисту ініціативу.
Проміжні вибори до Конгресу США заплановані на 3 листопада 2026 року. Американці обиратимуть усіх членів Палати представників та частину Сенату.
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