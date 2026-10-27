Венс звинуватив диктаторів у зростанні цін на бензин і спровокував незручні порівняння з Трампом

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час виступу в Монтані заявив, що ціни на бензин зростають через дії диктаторів. Однак його слова викликали хвилю критики, адже опоненти одразу провели паралелі з президентом Дональдом Трампом на тлі війни США проти Ірану та подорожчання пального. Про це повідомляє Clash Report, пише УНН.

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Венс згадав події 2022 року, коли після повномасштабного вторгнення росії в Україну світові ціни на енергоносії різко зросли.

Пам’ятаєте 2022 рік, коли росія вторглася в Україну й ціни на бензин різко злетіли? Ціни зростають щоразу, коли якийсь дріб’язковий диктатор влаштовує істерику – заявив віцепрезидент США.

Слова Венса обернули проти самого Трампа

Критики американської адміністрації звернули увагу на те, що слова Венса пролунали на тлі війни США проти Ірану, яка також впливає на ситуацію на енергетичних ринках.

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Вони провели паралель між висловлюванням віцепрезидента та діями самого Трампа, фактично використавши його аргумент проти чинного президента США.

Ситуація набула особливого політичного значення напередодні проміжних виборів до Конгресу, запланованих на 3 листопада. Високі ціни на пальне залишаються чутливим питанням для американських виборців.

Водночас сам Венс під час виступу не згадував Трампа в контексті своєї заяви про диктаторів. Порівняння з американським президентом зробили саме критики адміністрації.

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