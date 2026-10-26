Демократи планують розслідування дизельної угоди Трампа - Axios

Провідні демократи, які наступного року можуть обійняти впливові посади, вимагають від великих банків і портів зберегти всі документи, пов’язані з можливим імпортом російського дизельного пального або іншими угодами щодо нього. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Будь-який імпорт російського дизельного пального до США порушує серйозні юридичні питання та може стати підставою для судових позовів, а також розслідувань Конгресу - йдеться в листі, який отримало видання.

Там також зазначено, що потенційна домовленість про імпорт російського дизельного пального також створює серйозні загрози національній безпеці, оскільки фінансуватиме "жорстоку й незаконну війну Росії проти України".

Лист ініціювала сенаторка Джин Шагін, демократка від Нью-Гемпширу. Вона є провідною представницею демократів у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, і не балотуватиметься на переобрання. Його також підписав республіканець Том Тілліс (Північна Кароліна), який теж іде з посади.

Серед адресатів є найбільші банки Волл-стріт: J.P. Morgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley.

Такий лист також отримали адміністрації портів Г’юстона, Бомонта й Корпус-Крісті в Техасі, а також портів Нью-Йорка та Нью-Джерсі.

У листі банки та портові адміністрації закликають не сприяти "купівлі, транспортуванню, імпорту, розвантаженню, зберіганню, фінансуванню чи розподілу" російського дизельного пального на території США.

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Крім того, адресатів просять не сприяти жодним операціям із постачання російського дизеля на інші ринки в межах нещодавнього послаблення санкцій. Посилаючись на очікування посиленого парламентського контролю, законодавці вимагають зберегти широкий спектр документів і повідомлень, пов’язаних із "запропонованими або фактично здійсненими" операціями. Йдеться, зокрема, про контракти, транспортні та судноплавні документи, записи про судна, листування з постачальниками, посередниками й посадовцями уряду США.

Законодавці хочуть отримати до середи підтвердження, що документи збережено, а також інформацію про будь-які потенційні або фактичні операції з російським дизельним пальним.

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