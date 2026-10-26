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Демократы планируют расследование дизельной сделки Трампа — Axios

Киев • УНН

 • 724 просмотра

Демократы США призвали банки и порты сохранить документы о возможном импорте российского дизельного топлива. Они ожидают расследований Конгресса.

Демократы планируют расследование дизельной сделки Трампа — Axios

Ведущие демократы, которые в следующем году могут занять влиятельные должности, требуют от крупных банков и портов сохранить все документы, связанные с возможным импортом российского дизельного топлива или другими сделками с ним. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Любой импорт российского дизельного топлива в США вызывает серьезные юридические вопросы и может стать основанием для судебных исков, а также расследований Конгресса

- говорится в письме, которое получило издание.

Там также отмечается, что потенциальная договоренность об импорте российского дизельного топлива создает серьезные угрозы национальной безопасности, поскольку будет финансировать "жестокую и незаконную войну России против Украины".

Письмо инициировала сенатор Джин Шахин, демократка от Нью-Гэмпшира. Она является ведущим представителем демократов в Комитете Сената по международным отношениям и не будет баллотироваться на переизбрание. Его также подписал республиканец Том Тиллис (Северная Каролина), который тоже покидает должность.

Среди адресатов — крупнейшие банки Уолл-стрит: J.P. Morgan, Bank of America, Citi, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley.

Такое письмо также получили администрации портов Хьюстона, Бомонта и Корпус-Кристи в Техасе, а также портов Нью-Йорка и Нью-Джерси.

В письме банки и портовые администрации призывают не содействовать "покупке, транспортировке, импорту, разгрузке, хранению, финансированию или распределению" российского дизельного топлива на территории США.

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Кроме того, адресатов просят не содействовать никаким операциям по поставкам российского дизельного топлива на другие рынки в рамках недавнего ослабления санкций. Ссылаясь на ожидание усиленного парламентского контроля, законодатели требуют сохранить широкий спектр документов и сообщений, связанных с "предложенными или фактически осуществленными" операциями. Речь идет, в частности, о контрактах, транспортных и судоходных документах, записях о судах, переписке с поставщиками, посредниками и должностными лицами правительства США.

Законодатели хотят получить до среды подтверждение того, что документы сохранены, а также информацию о любых потенциальных или фактических операциях с российским дизельным топливом.

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Ольга Розгон

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