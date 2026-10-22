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"Дизельная" сделка Трампа и путина сорвала мирный прогресс - президент Чехии Павел

Киев • УНН

 • 1182 просмотра

Президент Чехии считает, что соглашение о поставках дизельного топлива дало россии передышку и новую надежду на продолжение войны. Павел назвал её ошибкой.

"Дизельная" сделка Трампа и путина сорвала мирный прогресс - президент Чехии Павел

Президент Чехии Петр Павел заявил, что прекращение огня между Украиной и рф было близко, однако решение президента США Дональда Трампа заключить сделку с путиным о поставках дизельного топлива ослабило давление на россию. По мнению Павела, это может дать москве новые основания продолжать войну. Об этом сообщает издание Politico, передает УНН.

Детали

По информации издания, президент Чехии Петр Павел заявил, что скоординированные санкции США и Европы против российской нефти, олигархов и других отраслей промышленности создавали значительное давление на москву. Однако соглашение, объявленное Трампом в начале этого месяца, согласно которому россия поставит США сотни тысяч тонн дизельного топлива, "дало россии время передохнуть".

Теперь будет гораздо сложнее. россия использует этот импульс, чтобы выйти из-под давления, и это для них своего рода моральный стимул

 - сказал Павел.

Кроме того, по имеющейся информации, это соглашение вызвало критику в США. Даже двухпартийная группа американских сенаторов призвала Трампа отказаться от него.

Президент Украины Владимир Зеленский также раскритиковал договоренности. В публикации в социальных сетях он заявил, что соглашение "играет на руку россии" и позволяет россии "убивать больше, вести войну дольше, иметь еще меньше уважения к Америке и наносить еще большие потери и ущерб миру".

В то время как Дональд Трамп неоднократно выражал разочарование Зеленским, обвиняя его в затягивании войны. Вместе с тем в последнее время он тепло отзывался о путине и заявил на этой неделе, что "россия, откровенно говоря, нормально относится к Украине"

- пишет издание.

В то же время Павел выразил слова поддержки украинскому президенту.

Я считаю, что президент Зеленский и вся Украина являются жертвами конфликта. Поэтому я, вероятно, был бы последним, кто обвинял бы Украину в виновности в конфликте. Это не Украина напала на россию. Это не Украина угрожала россии

- сказал Павел.

Также он добавил, что Трамп демонстрирует более открытый подход к россии, чем любой европейский лидер.

В определенной степени его может привлекать владимир путин как лидер, обладающий властью, но я не думаю, что… президент Трамп рассматривает это с позиции борьбы между демократией и автократиями, поскольку он смотрит на это просто с точки зрения экономического процветания Соединенных Штатов

- добавил Павел.

В то же время Петр Павел не стал называть соглашение предательством Украины или европейских партнеров.

Я еще не знаю, можно ли назвать это предательством, но я бы назвал это ошибкой. Потому что… теперь это дает россии новую надежду: новую надежду на то, что они могут игнорировать Европу, они могут игнорировать Украину, они могут сосредоточиться на заключении сделки с Соединенными Штатами, потенциально с Китаем, и на приведении всего в порядок в соответствии со своими приоритетами и стратегиями. Я считаю, что это явно противоречит нашим интересам в Европе

- сказал он.

Президент Чехии также не исключил, что в будущем европейские страны снова смогут покупать российскую нефть. Однако он подчеркнул, что для этого россия должна начать уважать суверенитет и границы других государств.

Если однажды россия станет страной, которая будет уважать суверенитет и границы других стран, почему бы не иметь регулярные дела с такой страной? Но россия еще не достигла такого уровня

- сказал он.

Напомним

россия утверждает, что первый танкер с российским дизельным топливом после объявленного президентом США Дональдом Трампом соглашения отправится в Соединенные Штаты в четверг, 22 октября.

Алла Киосак

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