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рф заявила про відправку першого танкера з дизелем до США 22 жовтня

Київ • УНН

 • 1630 перегляди

Перший танкер із 40 тисячами тонн російського дизпального нібито вирушить до США 22 жовтня. Угоду намагаються заблокувати в Конгресі.

рф заявила про відправку першого танкера з дизелем до США 22 жовтня

росія стверджує, що перший танкер із російським дизельним пальним після оголошеної президентом США Дональдом Трампом угоди вирушить до Сполучених Штатів у четвер, 22 жовтня. Про це заявив віцепрем'єр-міністр рф олександр новак, якого цитують росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"Перший танкер, як планується, вийде з порту завтра, 22 числа. У Сполучені Штати Америки", - сказав він. 

Зі слів новака, ідеться про танкер водотоннажністю 40 тисяч тонн з російським дизелем.

"А слідом підуть наступні, безумовно, партії. Як і були домовленості між двома лідерами, ми будемо потреби, які є у Сполучених Штатів Америки, у межах наших можливостей усі задовольняти", - сказав він.

За його словами, процес підписання контрактів між росією та США щодо постачання дизпального знаходиться на завершальній стадії. Заступник голови російського уряду вказав, що російський дизель ближче до кінця року зможуть отримувати й інші країни, не лише США. новак заявив, що повністю відновити обсяг експорту дизельного палива росія нібито може до кінця року.

Доповнення

9 жовтня Дональд Трамп заявив, що домовився з путіним про постачання російського дизеля на американський та світовий ринки.

росія поставить до 5 млн тонн дизпалива на американські та світові ринки - Трамп домовився із путіним09.10.26, 22:05 • 17042 перегляди

Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США видало тимчасову генеральну ліцензію, що дозволяє постачання російського дизеля, які були під санкціями з 2022 року.

17 жовтня до Конгресу США внесли законопроєкт, щоб заблокувати угоду Трампа та путіна про російське дизпальне.

У Конгресі США внесли законопроєкт про блокування угоди Трампа з путіним щодо російського дизеля17.10.26, 03:30 • 7650 переглядiв

Юлія Шрамко

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Володимир Путін
Міністерство фінансів США
Конгрес США
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки