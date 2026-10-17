Американський конгресмен-демократ Грегорі Мікс представив двопартійний законопроєкт, спрямований на блокування домовленості президента США Дональда Трампа з росією щодо закупівлі та імпорту російського дизельного палива. Ініціатива також передбачає посилення санкцій проти російського енергетичного сектору. Про це повідомляє Комітет із закордонних справ Палати представників США, пише УНН.

Документ під назвою "Закон про заборону корупційних нафтових угод з росією" передбачає заборону Американській корпорації фінансування міжнародного розвитку (DFC) інвестувати в російську енергетику.

Крім того, законопроєкт пропонує анулювати чинні генеральні ліцензії Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC), які дозволяють відповідні операції з росією, та заборонити видачу нових. Адміністрацію Трампа також пропонують зобов'язати запровадити санкції проти російського енергетичного сектору.

Ця угода не знизить витрати для американського народу, який уже платить за невдалу війну, обрану Трампом в Ірані. Вона дасть путіну мільйони доларів на продовження безкарного вбивства українських мирних жителів

Конгресмен також звинуватив Трампа у зближенні з кремлем замість посилення тиску на росію. На його думку, Вашингтон повинен підтримувати Україну, а не укладати домовленості, які забезпечуватимуть москві додаткові доходи.

У той час, коли Сполучені Штати повинні посилювати тиск на кремль, Дональд Трамп підлабузується під путіна та укладає вигідні для себе угоди замість того, щоб підтримувати Україну