В Конгресс США внесли законопроект о блокировке сделки Трампа с Путиным по российскому дизельному топливу
Киев • УНН
Грегори Микс представил двухпартийный законопроект против импорта российского дизельного топлива. Инициатива также ужесточает санкции против российской энергетики.
Американский конгрессмен-демократ Грегори Микс представил двухпартийный законопроект, направленный на блокирование договоренности президента США Дональда Трампа с Россией о закупке и импорте российского дизельного топлива. Инициатива также предусматривает усиление санкций против российского энергетического сектора. Об этом сообщает Комитет по иностранным делам Палаты представителей США, пишет УНН.
Детали
Документ под названием "Закон о запрете коррупционных нефтяных сделок с Россией" предусматривает запрет Американской корпорации финансирования международного развития (DFC) инвестировать в российскую энергетику.
Кроме того, законопроект предлагает аннулировать действующие генеральные лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которые разрешают соответствующие операции с Россией, и запретить выдачу новых. Администрацию Трампа также предлагают обязать ввести санкции против российского энергетического сектора.
В Конгрессе обвинили Трампа в финансировании войны против Украины
Это соглашение не снизит расходы для американского народа, который уже платит за неудачную войну, выбранную Трампом в Иране. Оно даст Путину миллионы долларов на продолжение безнаказанного убийства украинских мирных жителей
Конгрессмен также обвинил Трампа в сближении с Кремлем вместо усиления давления на Россию. По его мнению, Вашингтон должен поддерживать Украину, а не заключать договоренности, которые будут обеспечивать Москве дополнительные доходы.
В то время как Соединенные Штаты должны усиливать давление на Кремль, Дональд Трамп заискивает перед Путиным и заключает выгодные для себя сделки вместо того, чтобы поддерживать Украину
Инициативу поддержали 17 других членов Палаты представителей, среди которых республиканец Дон Бэкон. Законопроект должен пройти рассмотрение и голосование в Конгрессе, прежде чем его положения смогут вступить в силу.
Поворот Трампа в сторону России вызвал недовольство американцев — СМИ17.10.26, 02:16 • 11367 просмотров