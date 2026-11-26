Франция и Германия стремятся защитить следующий семилетний бюджет ЕС от возможного президентства Марин Ле Пен после того, как лидер ультраправых сил Франции пригрозила сорвать соглашение, если придёт к власти. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Ле Пен, которая лидирует в опросах общественного мнения перед весенними президентскими выборами во Франции, заявила, что сократит вдвое чистый взнос страны в бюджет ЕС и прекратит финансирование Украины. По словам источника, близкого к ней, она также дала понять, что может отказаться ратифицировать соглашение по бюджету ЕС.

По словам двух чиновников, знакомых с переговорами, французское правительство запросило 35 млрд евро дополнительных субсидий ЕС для сельского хозяйства в бюджете блока, начиная с 2028 года. Это требование призвано максимизировать выгоды для Франции и усложнить Ле Пен критику соглашения в случае её победы на выборах, заявили они.

Германия, со своей стороны, хочет закрепить будущее финансирование Украины в бюджетном законодательстве ЕС, стремясь гарантировать, что для любой дополнительной поддержки Украины не будет вето со стороны Франции или другого государства-члена. Требование Германии призвано сделать поддержку Украины "неуязвимой для Ле Пен", заявил один из чиновников.

"Она нависает над всеми документами на наших столах", — сказал высокопоставленный дипломат ЕС, участвующий в бюджетных переговорах. Второй дипломат ЕС заявил, что обеспечение того, чтобы бюджетное соглашение не было расторгнуто, является постоянным вопросом во время переговоров.

Способность Ле Пен выполнить свои угрозы в отношении бюджета ЕС может частично зависеть от того, получит ли "Национальное объединение" парламентское большинство, но сама угроза беспокоит другие столицы.

Лидеры ЕС, которые встречаются в Брюсселе в четверг и пятницу, 26–27 ноября, проведут первое обсуждение бюджетных предложений, стремясь заключить соглашение до конца года.

Саммит ЕС начинается в Брюсселе: лидеры будут спорить о бюджете и кредите Украине

После того как бюджет ЕС будет согласован лидерами, государства-члены проведут переговоры с Европейским парламентом, который должен дать согласие на соглашение и принять ряд законов. Только после этого страны ЕС смогут начать процесс ратификации, который во многих странах, включая Францию, требует парламентского голосования.

Французский парламент уйдёт на каникулы в конце февраля, а это означает, что процесс вряд ли завершится ратификацией до апрельских президентских выборов, заявили официальные лица.

Французское требование о выделении дополнительных сельскохозяйственных субсидий в размере 35 млрд евро будет профинансировано из оставшейся части бюджета, которая расходуется на приоритетные направления, включая региональное развитие, миграцию и социальные программы.

"Мы хотим, чтобы выделенная часть позволила нам сохранить текущий уровень" сельскохозяйственных субсидий, которые получает Франция, заявил представитель Елисейского дворца.

Однако некоторые страны опасаются идти на уступки французским требованиям, подозревая, что они могут преувеличивать последствия прихода к власти ультраправого президента. "Французы пытаются нажиться, угрожая нам правительством Ле Пен", — сказал дипломат ЕС.

Тем временем канцлер Германии Фридрих Мерц напрямую связал одобрение бюджета ЕС с обеспечением долгосрочного финансирования Украины. Германия, на долю которой приходится примерно четверть расходов ЕС, не подпишет бюджет, если государства-члены не согласятся включить поддержку Украины в законодательство блока о "собственных ресурсах", что позволит утверждать будущие увеличения финансирования большинством голосов, а не единогласно.

Венгрия, Болгария, Словакия и Чехия уже выступили против дальнейшего финансирования Украины. Однако все четыре страны являются чистыми получателями средств ЕС и заинтересованы в сохранении существующего уровня расходов.

Европейская комиссия первоначально предложила 100 млрд евро поддержки для Украины на семь лет, но эта сумма широко считается недостаточной. Берлин хочет обеспечить, чтобы дополнительное финансирование могло быть одобрено большинством государств-членов, а не нынешним консенсусом 27 стран ЕС.

Государства-члены также должны согласовать, как покрыть более 50 млрд евро процентных расходов по непогашенному долгу ЕС, связанному с помощью Украине. Высокопоставленные чиновники ЕС хотят, чтобы эти расходы покрывались сверх предложенных 100 млрд евро, тогда как Венгрия и еще три страны уже заявили, что выступают против любого дальнейшего финансирования Украины.