Хакеры взломали один из крупнейших в мире менеджеров паролей 1Password — какие данные пользователей украли
Киев • УНН
В результате взлома корпоративного аккаунта GitHub у 1Password были украдены имена и адреса электронной почты клиентов. Хранилища паролей не пострадали.
Один из крупнейших в мире сервисов для хранения паролей 1Password подвергся хакерской атаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к части персональных данных клиентов. Об этом сообщила компания 1Password, пишет УНН.
Детали
Компания обнаружила киберинцидент 19 ноября. Хакер получил доступ к корпоративной учетной записи одного из сотрудников на платформе GitHub, после чего внедрил вредоносный код во внутренние сервисы компании.
В результате взлома злоумышленник похитил часть информации о клиентах, в частности их имена и адреса электронной почты, которые используются для входа в учетные записи.
Получили ли хакеры доступ к паролям пользователей
В компании подчеркнули, что кибератака не затронула хранилища паролей клиентов и другие секретные данные, которые пользователи хранят в сервисе.
В то же время в 1Password не уточнили, скольких именно пользователей коснулась утечка персональной информации.
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