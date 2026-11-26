Один из крупнейших в мире сервисов для хранения паролей 1Password подвергся хакерской атаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к части персональных данных клиентов. Об этом сообщила компания 1Password, пишет УНН.

Детали

Компания обнаружила киберинцидент 19 ноября. Хакер получил доступ к корпоративной учетной записи одного из сотрудников на платформе GitHub, после чего внедрил вредоносный код во внутренние сервисы компании.

В результате взлома злоумышленник похитил часть информации о клиентах, в частности их имена и адреса электронной почты, которые используются для входа в учетные записи.

Получили ли хакеры доступ к паролям пользователей

В компании подчеркнули, что кибератака не затронула хранилища паролей клиентов и другие секретные данные, которые пользователи хранят в сервисе.

В то же время в 1Password не уточнили, скольких именно пользователей коснулась утечка персональной информации.

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