Несекретная система ЦРУ была взломана в результате кибератаки. Об этом со ссылкой на слова источника, знакомого с инцидентом, сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Взлом не затронул никакой секретной информации, и проблема решена, сообщил источник.

Взлом затронул систему, обрабатывающую разведывательную информацию из открытых источников, что включает сбор и анализ общедоступных данных из таких источников, как интернет, коммерческие спутники и частные брокеры данных. Хотя информация, как правило, является публичной или полупубличной, информация из открытых источников может дать аналитикам разведки значительную информацию сама по себе или в сочетании с информацией, полученной в рамках секретных программ наблюдения.

Неясно, какая именно информация была скомпрометирована и кто несет за это ответственность.

О взломе впервые сообщила газета The New York Times во вторник, 24 ноября.

Не первый инцидент

Инцидент стал известен после серии крайне серьезных сбоев в работе систем, которые встревожили многих американцев. Внутренняя сеть Агентства национальной безопасности США (NSA), используемая для передачи секретной информации, на прошлой неделе на некоторое время вышла из строя, а ФБР расследует предполагаемый взлом национальной базы данных правоохранительных органов, которую оно поддерживает.

Эти инциденты произошли после общенациональной остановки наземного сообщения, которая парализовала авиаперевозки после того, как авиадиспетчеры столкнулись с трудностями при связи с пилотами.

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Системы Apple, JP Morgan Chase и Microsoft также вышли из строя в этом месяце.

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Эти инциденты привлекли внимание к уязвимостям критической инфраструктуры, банковских систем и цифровых инструментов, которыми ежедневно пользуются миллионы людей.

Администрация президента США Дональда Трампа заявляет, что серия сбоев не является частью скоординированной кибератаки, и направила директора Национальной разведки Джея Клейтона, чтобы успокоить американцев своими выступлениями в воскресных утренних новостных программах.

Клейтон заявил, что сбои в основном связаны с поспешной заменой и обновлением систем, чтобы опередить хакеров, которые теперь располагают сложными инструментами искусственного интеллекта для атак в беспрецедентных масштабах.