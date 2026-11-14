Авиаколлапс в США сорвал более 15 тысяч рейсов - тысячи путешественников застряли в аэропортах

Тысячи путешественников в США после масштабного сбоя в авиасообщении столкнулись с неопределённостью, проведя ночь на полу в аэропортах или застряв в болезненно длинных очередях утром в субботу, 14 ноября. Более 15 000 рейсов в США были задержаны или отменены в пятницу, и около 3000, как ожидается, будут задержаны или отменены в субботу. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.

Детали

По состоянию на 14 ноября многие рейсы по всей стране оставались отменёнными после сбоя системы, который привёл к приостановке всех полётов самолётов в США.

Источник: CNN

Полёты возобновились в 20:15 ET 13 ноября (3:15 14 ноября по киевскому времени). Но ожидается, что транспортный хаос продолжится и в выходные, поскольку авиакомпании пытаются справиться с огромным количеством перемещённых самолётов, пассажиров, багажа и экипажей.

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело запрет на все полёты в США в пятницу, 13 ноября, днём. Приказ о приостановке полётов требует, чтобы самолёты оставались на земле, и запрещает им взлетать. На момент издания приказа в воздухе находилось более 3500 самолётов. Приказ был отменён более чем через четыре часа.

По данным FlightAware, более 15 000 рейсов в США были задержаны или отменены в пятницу, а для примерно 3000 ожидаются задержки или отмены в субботу. Из-за того, что так много самолётов не могли летать, в аэропортах закончились выходы на посадку и места на взлётно-посадочных полосах для размещения самолётов. Некоторые рейсы возобновились, но огромные толпы людей по-прежнему остаются заблокированными в аэропортах по всей территории США, поскольку официальные лица предупредили, что потребуется время, чтобы устранить накопившиеся задержки.

Редкое решение о приостановке всех рейсов в США было принято после того, как "невероятно старые" маршрутизаторы управления воздушным движением перегрузились данными и начали выдавать противоречивые показания, заявил министр транспорта США Шон Даффи. Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) внедрило новые технологии в существующую систему, что перегрузило старую систему.

По словам представителей администрации, подобных инцидентов будет происходить всё больше, пока система не будет модернизирована. По словам источника, президент США Дональд Трамп настаивал на принятии Конгрессом закона о модернизации диспетчерских вышек, терминалов и другой критически важной инфраструктуры. Маллин призвал к "полной перестройке" технологических систем FAA, что, по его словам, может стоить примерно 50 миллиардов долларов.

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