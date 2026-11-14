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Авіаколапс у США зірвав понад 15 тисяч рейсів - тисячі мандрівників застрягли в аеропортах

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Через перевантаження систем FAA у США призупиняли всі польоти. Понад 15 тисяч рейсів затримали або скасували, хаос очікують у вихідні.

Авіаколапс у США зірвав понад 15 тисяч рейсів - тисячі мандрівників застрягли в аеропортах

Тисячі мандрівників у США після масштабного збою в авіарусі зіткнулися з невизначеністю, проводячи ніч на підлозі в аеропортах або застрягши в болісно довгих чергах вранці в суботу, 14 листопада. Понад 15 000 рейсів у США було затримано або скасовано в п'ятницю, і близько 3000, як очікується, буде затримано або скасовано в суботу. Про це УНН пише з посиланням на CNN.

Деталі

Станом на 14 листопада багато рейсів по всій країні залишалися скасованими після збою системи, який призвів до призупинення всіх польотів літаків у США.

Джерело: CNN

Польоти відновилися о 20:15 ET 13 листопада (3:15 14 листопада за Києвом). Але очікується, що транспортний хаос продовжиться і у вихідні, на тлі того, як авіакомпанії намагаються впоратися з величезною кількістю переміщених літаків, пасажирів, багажу та екіпажів.

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Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) запровадило заборону на всі польоти до США в п'ятницю, 13 листопада, вдень. Наказ про зупинення польотів вимагає, щоб літаки залишалися землі і забороняє їм злітати. На момент видання наказу у повітрі перебувало понад 3500 літаків. Наказ було скасовано більш як за чотири години.

За даними FlightAware, понад 15 000 рейсів у США було затримано або скасовано у п'ятницю, і для близько 3000 очікуються затримки або скасування в суботу. Через те, що так багато літаків не могли літати, в аеропортах закінчилися виходи на посадку та місця на злітно-посадкових смугах для розміщення літаків. Деякі рейси відновилися, але величезні натовпи людей, як і раніше, залишаються заблокованими в аеропортах по всій території США, на тлі того, як офіційні особи попередили, що потрібен час, щоб усунути затримки, що накопичилися.

Рідкісне рішення про призупинення всіх рейсів у США було ухвалено після того, як "неймовірно старі" маршрутизатори управління повітряним рухом перевантажилися даними та почали видавати суперечливі свідчення, заявив міністр транспорту США Шон Даффі. Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що Федеральне управління цивільної авіації (FAA) запровадило нові технології в існуючу систему, що перевантажило стару систему.

За словами представників адміністрації, подібних інцидентів відбуватиметься дедалі більше, доки система не буде модернізована. За словами джерела, президент США Дональд Трамп наполягав на ухваленні Конгресом закону про модернізацію диспетчерських вишок, терміналів та іншої критично важливої ​​інфраструктури. Маллін закликав до "повної перебудови" технологічних систем FAA, що, за його словами, може коштувати приблизно 50 мільярдів доларів.

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Юлія Шрамко

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