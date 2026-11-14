Такої масштабної зупинки авіарейсів у США не було з часів терактів 11 вересня
Київ • УНН
FAA призупинило злети літаків у США через масштабний збій у системі управління повітряним рухом. Причину проблеми поки не встановили.
У Сполучених Штатах запровадили масштабну заборону на злети літаків через проблеми в системі управління повітряним рухом. Колишній голова Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) Роберт Самволт заявив, що подібних обмежень країна не бачила з часів терактів 11 вересня 2001 року. Про це повідомляє BBC із посиланням на CBS News, пише УНН.
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Це абсолютно неймовірно, що таке могло статися в наш час
За його словами, у 2023 році в США вже виникала подібна ситуація, однак тоді обмеження на злети тривали лише кілька годин.
Наразі точна причина масштабного збою залишається невідомою. Водночас експерт припускає, що проблема може бути пов'язана з роботою центрів управління повітряним рухом.
У США діють 22 такі центри, які контролюють літаки після набору висоти приблизно 3–3,7 км.
FAA зупинило злети з міркувань безпеки
Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) пояснило запроваджені обмеження необхідністю гарантувати безпеку польотів.
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Самволт підтримав рішення регулятора, зазначивши, що проблеми зі зв'язком між пілотами та авіадиспетчерами можуть створювати серйозну загрозу.
Схоже, FAA усвідомлює, що у них є проблема, тому вони роблять правильно, кажучи, що ніхто не може злетіти, поки ми не виправимо цю ситуацію
За його словами, продовження злетів за умов можливих перебоїв у роботі авіадиспетчерських служб лише збільшило б навантаження на систему та ризики для авіації.
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