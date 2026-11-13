У США назвали причину зупинки вильотів літаків по всій країні – що сталося
Київ • УНН
FAA заборонило вильоти з усіх американських аеропортів через технічний збій. Міжнародні рейси, що прибувають, обслуговують індивідуально.
У США 13 листопада запровадили загальнонаціональну заборону на вильоти літаків з аеропортів через повідомлення про технічний збій обладнання. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) видало екстрене розпорядження з міркувань безпеки, повідомляє Axios, пише УНН.
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Згідно з повідомленням FAA, усі літаки, які готувалися до вильоту, повинні залишатися на землі до подальших вказівок Федерального командного центру авіації.
У зв'язку з надзвичайними обставинами та з міркувань безпеки за розпорядженням Федерального командного центру авіації в усіх аеропортах запроваджено заборону на вильоти. Усі літаки, що готуються до вильоту, повинні залишатися на землі до подальших повідомлень
Водночас міжнародні рейси, які прибувають до США, обслуговуватимуть в індивідуальному порядку.
Що відомо про причини обмежень
За повідомленнями американських авіапасажирів та екіпажів, обмеження пов'язані з несправністю обладнання або систем зв'язку, які використовують авіадиспетчери.
Водночас у самому розпорядженні FAA зазначені надзвичайні обставини та необхідність гарантувати безпеку польотів, але не уточнюється, яке саме обладнання вийшло з ладу.
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