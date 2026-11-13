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У США назвали причину зупинки вильотів літаків по всій країні – що сталося

Київ • УНН

 • 23786 перегляди

FAA заборонило вильоти з усіх американських аеропортів через технічний збій. Міжнародні рейси, що прибувають, обслуговують індивідуально.

У США назвали причину зупинки вильотів літаків по всій країні – що сталося

У США 13 листопада запровадили загальнонаціональну заборону на вильоти літаків з аеропортів через повідомлення про технічний збій обладнання. Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) видало екстрене розпорядження з міркувань безпеки, повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням FAA, усі літаки, які готувалися до вильоту, повинні залишатися на землі до подальших вказівок Федерального командного центру авіації.

У зв'язку з надзвичайними обставинами та з міркувань безпеки за розпорядженням Федерального командного центру авіації в усіх аеропортах запроваджено заборону на вильоти. Усі літаки, що готуються до вильоту, повинні залишатися на землі до подальших повідомлень

– йдеться в розпорядженні.

Водночас міжнародні рейси, які прибувають до США, обслуговуватимуть в індивідуальному порядку.

Що відомо про причини обмежень

За повідомленнями американських авіапасажирів та екіпажів, обмеження пов'язані з несправністю обладнання або систем зв'язку, які використовують авіадиспетчери.

Водночас у самому розпорядженні FAA зазначені надзвичайні обставини та необхідність гарантувати безпеку польотів, але не уточнюється, яке саме обладнання вийшло з ладу.

У США повідомляють про зупинку всіх авіарейсів, а біля американської бази у Британії зафіксували підозрілі дрони13.11.26, 23:02 • 4772 перегляди

Степан Гафтко

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Федеральне авіаційне управління США
Сполучені Штати Америки