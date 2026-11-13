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У США повідомляють про зупинку всіх авіарейсів, а біля американської бази у Британії зафіксували підозрілі дрони

Київ • УНН

 • 1492 перегляди

Пасажири повідомили про тимчасову заборону вильотів у кількох аеропортах США. Біля бази Лейкенхіт у Британії зафіксували підозрілі дрони.

У США повідомляють про зупинку всіх авіарейсів, а біля американської бази у Британії зафіксували підозрілі дрони

У США з'явилися повідомлення про масштабне призупинення вильотів літаків з аеропортів країни. Водночас американські військові підтвердили підозрілу активність безпілотників поблизу авіабази Лейкенхіт у Великій Британії. Про це повідомляють американські авіапасажири та Reuters із посиланням на ВПС США, пише УНН.

Деталі

За повідомленнями пасажирів, екіпажі літаків у кількох американських аеропортах оголошували про тимчасову заборону вильотів. Водночас офіційного підтвердження загальнонаціонального припинення польотів від Федерального управління цивільної авіації США (FAA) наразі немає.

Причини можливих обмежень та їхня тривалість залишаються нез'ясованими.

Що відбувається на американських авіабазах у Британії

13 листопада ВПС США повідомили про ймовірну несанкціоновану активність безпілотників поблизу британської авіабази Лейкенхіт, яку використовують американські військові.

За словами представника американських ВПС, військовослужбовці відреагували на потенційну загрозу. При цьому інцидент не вплинув на персонал, літаки та інфраструктуру бази.

Раніше з'явилися повідомлення про звуки сирен на території авіабази, які нібито чули жителі сусідніх населених пунктів.

Крім того, на початку тижня щонайменше 12 американських військових літаків і конвертопланів залишили сусідню авіабазу Мілденхолл. На обох об'єктах раніше посилили заходи безпеки.

Україна готує аеропорти до відновлення польотів: чому важливо повернути в небо саме вітчизняні авіакомпанії05.11.26, 08:20 • 69404 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Повітряні сили США
Федеральне авіаційне управління США
Reuters
Велика Британія
Сполучені Штати Америки