В США сообщают об остановке всех авиарейсов, а возле американской базы в Британии зафиксировали подозрительные дроны
Киев • УНН
Пассажиры сообщили о временном запрете на вылеты в нескольких аэропортах США. Возле базы Лейкенхит в Британии зафиксировали подозрительные дроны.
В США появились сообщения о масштабной приостановке вылетов самолётов из аэропортов страны. В то же время американские военные подтвердили подозрительную активность беспилотников возле авиабазы Лейкенхит в Великобритании. Об этом сообщают американские авиапассажиры и Reuters со ссылкой на ВВС США, пишет УНН.
Детали
По сообщениям пассажиров, экипажи самолётов в нескольких американских аэропортах объявляли о временном запрете вылетов. В то же время официального подтверждения общенационального прекращения полётов от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) пока нет.
Причины возможных ограничений и их продолжительность остаются невыясненными.
Что происходит на американских авиабазах в Британии
13 ноября ВВС США сообщили о вероятной несанкционированной активности беспилотников возле британской авиабазы Лейкенхит, которую используют американские военные.
По словам представителя американских ВВС, военнослужащие отреагировали на потенциальную угрозу. При этом инцидент не повлиял на персонал, самолёты и инфраструктуру базы.
Ранее появились сообщения о звуках сирен на территории авиабазы, которые якобы слышали жители соседних населённых пунктов.
Кроме того, в начале недели как минимум 12 американских военных самолётов и конвертопланов покинули соседнюю авиабазу Милденхолл. На обоих объектах ранее усилили меры безопасности.
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