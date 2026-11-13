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В США сообщают об остановке всех авиарейсов, а возле американской базы в Британии зафиксировали подозрительные дроны

Киев • УНН

 • 1072 просмотра

Пассажиры сообщили о временном запрете на вылеты в нескольких аэропортах США. Возле базы Лейкенхит в Британии зафиксировали подозрительные дроны.

В США сообщают об остановке всех авиарейсов, а возле американской базы в Британии зафиксировали подозрительные дроны

В США появились сообщения о масштабной приостановке вылетов самолётов из аэропортов страны. В то же время американские военные подтвердили подозрительную активность беспилотников возле авиабазы Лейкенхит в Великобритании. Об этом сообщают американские авиапассажиры и Reuters со ссылкой на ВВС США, пишет УНН.

Детали

По сообщениям пассажиров, экипажи самолётов в нескольких американских аэропортах объявляли о временном запрете вылетов. В то же время официального подтверждения общенационального прекращения полётов от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) пока нет.

Причины возможных ограничений и их продолжительность остаются невыясненными.

Что происходит на американских авиабазах в Британии

13 ноября ВВС США сообщили о вероятной несанкционированной активности беспилотников возле британской авиабазы Лейкенхит, которую используют американские военные.

По словам представителя американских ВВС, военнослужащие отреагировали на потенциальную угрозу. При этом инцидент не повлиял на персонал, самолёты и инфраструктуру базы.

Ранее появились сообщения о звуках сирен на территории авиабазы, которые якобы слышали жители соседних населённых пунктов.

Кроме того, в начале недели как минимум 12 американских военных самолётов и конвертопланов покинули соседнюю авиабазу Милденхолл. На обоих объектах ранее усилили меры безопасности.

Украина готовит аэропорты к возобновлению полётов: почему важно вернуть в небо именно отечественные авиакомпании05.11.26, 08:20 • 69403 просмотра

Степан Гафтко

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Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Федеральное управление гражданской авиации
Reuters
Великобритания
Соединённые Штаты