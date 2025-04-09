Федеральное управление гражданской авиации

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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США запрещает гражданские рейсы в Гаити после обстрела самолета

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В аэропорту Уфы, россия, введены временные ограничения на полеты из-за возможной угрозы БПЛА. росавиация приостановила прием и вылет рейсов, не предоставив подробных объяснений.

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На аэродроме в США во время съемки парашютистов женщина попала под пропеллер самолета и погибла

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SpaceX и NASA планируют запуск миссии Crew-9 на МКС 18 августа

SpaceX и NASA объявили о планах запуска миссии Crew-9 на МКС не ранее 18 августа. Это произойдет после разрешения FAA на возвращение ракеты Falcon 9 в космос после недавнего сбоя.

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Самолет Boeing потерял колесо во время взлета в аэропорту Лос-Анджелеса

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SpaceX планирует осуществлять до 120 запусков в год, но конкуренты не в восторге от этого

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Ключевой свидетель против Трампа ожидает осуждения бывшего президента США

Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа и ключевой свидетель против него, признался, что хочет видеть бывшего президента осужденным в уголовном процессе за выплату денег за молчание Сторми Дэниелс.

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Самолет Boeing потерял крышку двигателя

Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines потерял крышку двигателя во время взлета из международного аэропорта Денвера, задев закрылок, но благополучно вернулся и приземлился, никто из 135 пассажиров, направлявшихся в Хьюстон, не пострадал.

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Boeing рекомендовал авиакомпаниям проверить кресла пилотов после инцидента на рейсе в Окленд

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В США самолет упал на трассу, два человека погибли

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Boeing отозвал запрос на исключение из правил безопасности в отношении 737-7 Max после того, как у самолета отвалилась дверь

После того, как у самолета Boeing 737 Max над Орегоном отвалилась дверь аварийного выхода, компания Boeing отозвала свой запрос на получение исключения из правил безопасности от FAA, чтобы разрешить поставки и полеты новой модели 737-7 Max.

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