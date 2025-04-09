Небольшой самолет разбился в жилом районе Миннеаполиса, вызвав сильный пожар. По меньшей мере один человек погиб в результате инцидента в Бруклин-Парке.
Одномоторный самолет Beechcraft Bonanza с пятью пассажирами разбился на стоянке возле аэропорта Ланкастер после сообщения об открытых дверях. Все пассажиры выжили и были доставлены в больницы.
Во время заседания кабинета министров США Илон Маск вступил в конфликт с Марко Рубио и Шоном Даффи по поводу увольнений персонала. Трамп вмешался в спор, став на сторону госсекретаря Рубио.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США планирует использовать систему Starlink для модернизации сетей управления воздушным движением. Компания Маска уже установила оборудование в двух учреждениях FAA и претендует на контракт стоимостью $2 млрд.
В муниципальном аэропорту Скоттсдейла Learjet 35A выкатился за пределы ВПП и врезался в Gulfstream 200. В результате инцидента один человек погиб, четверо получили ранения.
Американские высокопоставленные чиновники высказали разные версии причин столкновения самолета American Eagle с вертолетом Black Hawk возле аэропорта Рейгана. Трамп обвинил политику разнообразия, другие призывают дождаться результатов расследования.
Небольшой самолет потерпел крушение и упал в реку Потомак вблизи национального аэропорта в Арлингтоне. Аэропорт временно прекратил работу, проводится поисково-спасательная операция.
В США временно запретили полеты ракет Starship после аварии и взрыва во время испытательного запуска. Инцидент привел к нарушению воздушного движения и возможным повреждениям на Карибских островах.
В городе Фуллертон одномоторный Van's RV-10 врезался в здание, в результате чего один человек погиб. 15 человек получили ранения различной степени тяжести, 9 из них госпитализированы.
Федеральное авиационное управление США вводит ограничения на использование дронов над критической инфраструктурой Нью-Йорка. Решение носит предупредительный характер после фиксации беспилотников возле стратегических объектов в Нью-Джерси.
Грузовой самолет Kamaka Air Flight 689 разбился о заброшенное здание после взлета из аэропорта Гонолулу. В результате аварии и пожара погибли двое пилотов, которые выполняли тренировочный полет.
Аэропорт Стюарт в Нью-Йорке временно приостановил работу из-за обнаружения дрона поблизости. Губернатор штата призывает усилить контроль за беспилотниками после серии подобных инцидентов.
Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX после семинедельной забастовки 33000 работников. FAA ограничило производство до 38 самолетов в месяц из-за недавнего инцидента с Alaska Airlines.
FAA запретила все гражданские рейсы в Гаити на 30 дней после обстрела самолета Spirit Airlines возле Порт-о-Пренса. Введено ограничение на полеты ниже 3 км, один член экипажа получил легкие травмы.
В аэропорту Уфы, россия, введены временные ограничения на полеты из-за возможной угрозы БПЛА. росавиация приостановила прием и вылет рейсов, не предоставив подробных объяснений.
37-летняя фотограф Аманда Галлахер трагически погибла на аэродроме в Канзасе, случайно попав под пропеллер самолета. Женщина нарушила правила безопасности во время фотосъемки группы парашютистов.
SpaceX и NASA объявили о планах запуска миссии Crew-9 на МКС не ранее 18 августа. Это произойдет после разрешения FAA на возвращение ракеты Falcon 9 в космос после недавнего сбоя.
Самолет Boeing 757 авиакомпании United Airlines потерял колесо во время взлета из аэропорта Лос-Анджелеса, но благополучно приземлился в Денвере со 179 пассажирами и 7 членами экипажа, которые не пострадали.
SpaceX планирует запускать свою мега-ракету Starship до 120 раз в год. Это вызывает беспокойство у конкурентов, таких как Blue Origin и United Launch Alliance.
Майкл Коэн, бывший адвокат Трампа и ключевой свидетель против него, признался, что хочет видеть бывшего президента осужденным в уголовном процессе за выплату денег за молчание Сторми Дэниелс.
Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines потерял крышку двигателя во время взлета из международного аэропорта Денвера, задев закрылок, но благополучно вернулся и приземлился, никто из 135 пассажиров, направлявшихся в Хьюстон, не пострадал.
Boeing рекомендовал авиакомпаниям проверить переключатели кресел пилотов на 787 Dreamliner после того, как случайное движение кресла, вероятно, вызвало сильную тряску на рейсе авиакомпании LATAM Airlines.
Небольшой самолет разбился на шоссе вблизи Неаполя, штат Флорида, в результате чего погибли двое из пяти человек, находившихся на борту, после того, как он приземлился на проезжую часть.
Boeing задерживает поставку около пятидесяти пассажирских самолетов 737 Max из-за недавно обнаруженного дефекта фюзеляжа.
Небольшой самолет врезался в трейлерный парк в городе Клируотер, штат Флорида, в результате чего погибло несколько человек, находившихся на борту самолета и в передвижном доме на колесах.
После того, как у самолета Boeing 737 Max над Орегоном отвалилась дверь аварийного выхода, компания Boeing отозвала свой запрос на получение исключения из правил безопасности от FAA, чтобы разрешить поставки и полеты новой модели 737-7 Max.