Акции SpaceX падают шестой день подряд после провала запуска Starship
Киев • УНН
Акции SpaceX упали на 4% в пятницу после отмены испытательного полета Starship из-за отказа двигателей. Илон Маск сообщил о замене двигателей и планах следующего запуска на начало недели.
Акции SpaceX продолжили падение в пятницу, на следующий день после отмены испытательного полета ракеты Starship в последнюю секунду на фоне нестабильной торговли после IPO, пишет УНН со ссылкой на CNBC.
Детали
Ожидалось, что аэрокосмический гигант запустит свою мегаракету Starship в течение 90 минут, в 17:45 по техасскому времени в четверг, но отказ системы зажигания двигателей вынудил SpaceX отменить запуск.
"Некоторые двигатели не запустились, что привело к автоматическому прерыванию запуска, - написал миллиардер-основатель Илон Маск в сообщении в X. - Сейчас происходит сброс топлива. Надеюсь, следующая попытка запуска состоится через несколько дней".
Акции упали примерно на 4% в пятницу, еще больше опустившись ниже цены IPO в 135 долларов, и, похоже, испытывают шестой день подряд падения.
Акции SpaceX Маска упали ниже цены IPO16.07.26, 12:39 • 3810 просмотров
Позже Маск добавил в своем сообщении, что два двигателя Raptor будут демонтированы и заменены, а запуск запланирован на начало следующей недели.
Инвесторы более пристально следят за испытаниями ракет компании после того, как в июне она привлекла рекордные 85,7 миллиарда долларов в ходе крупнейшего в истории первичного публичного размещения акций (IPO), установив цену акций на уровне 135 долларов. Акции SpaceX то взлетали, то падали с дебюта на фондовом рынке.
Это был первый испытательный полет Starship V3 компании SpaceX после успешного IPO. Предыдущая попытка в мае провалилась после того, как верхняя ступень Starship отправилась в сторону Индийского океана. Ускоритель Super Heavy не смог совершить управляемую посадку в Мексиканском заливе после того, как пять из 33 двигателей Raptor не запустились повторно.
Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) начало расследование инцидента и в понедельник разрешило компании продолжить испытания.