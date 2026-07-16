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Акции SpaceX Маска упали ниже цены IPO

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Цена акций SpaceX упала до 132,62 доллара, что ниже начальной цены листинга в 135 долларов. Падение достигло 41% от дневного максимума, что грозит потерями для инвесторов.

Акции SpaceX Маска упали ниже цены IPO

Цена акций SpaceX упала ниже уровня дебюта на фондовом рынке чуть более месяца назад, резко снизившись с пика после размещения (IPO), пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Цена одной акции компании Илона Маска, занимающейся ракетами, спутниками и искусственным интеллектом (ИИ), в среду упала до 132,62 доллара, что ниже начальной цены листинга в 135 долларов в июне.

Первичное публичное размещение акций (IPO) SpaceX сделало Маска первым триллионером в мире. По сравнению с дневным максимумом на сегодня, цена акций сейчас снизилась на 41%.

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Если цена сохранится или упадет еще больше, это будет означать, что те, кто приобрел акции примерно во время их размещения, могут потерять деньги на своих инвестициях.

Даже несмотря на несколько бурных недель для технологических акций, SpaceX понесла особый удар.

По сравнению с падением на 0,2% более широкого индекса Nasdaq, где котируются акции SpaceX, цена акций компании в среду упала более чем на 2%.

Акции SpaceX были волатильными с момента начала торгов на публичном фондовом рынке чуть более месяца назад.

После первоначального ажиотажа инвесторов, который оценил компанию выше, чем Amazon и Microsoft, цена ее акций снизилась.

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Юлия Шрамко

ЭкономикаТехнологии
ИИ (искусственный интеллект)
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Nasdaq
SpaceX
Илон Маск
Майкрософт